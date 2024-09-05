https://sputnik-georgia.ru/20240905/mamardashvili-nominirovan-na-trofey-yashina-2024-vratarskiy-zolotoy-myach-289750801.html

Мамардашвили номинирован на Трофей Яшина 2024, вратарский "Золотой мяч"

Мамардашвили номинирован на Трофей Яшина 2024, вратарский "Золотой мяч"

Sputnik Грузия

Лучшего вратаря выбирают предыдущие победители "Золотого мяча" 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T13:06+0400

2024-09-05T13:06+0400

2024-09-05T13:06+0400

спорт

новости

георгий мамардашвили

милан

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288999558_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_917d33ef110b27b2d531e0ec8b0890d6.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии и испанской "Валенсии" 23-летний Георгий Мамардашвили – в числе номинантов на получение престижной награды "Трофей Яшина 2024", которая вручается лучшему голкиперу сезона сообщает сайт goal.com. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Трофей Льва Яшина – ежегодная футбольная награда, вручаемая с 2019 года лучшему вратарю года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения "Золотого мяча". Награда названа в честь бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина – единственного вратаря, получившего "Золотой мяч" в 1963 году. Лучшего вратаря выбирают предыдущие победители "Золотого мяча". "Золотой мяч" – ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Предыдущими лауреатами приза имени Льва Яшина были бельгиец Тибо Куртуа ("Реал Мадрид") и аргентинец Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"). В этом году награждение состоится 28 октября. Список претендентов на "Золотой мяч" для вратарей в 2024 году выглядит так: Георгий Мамардашвили в конце августа официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги – "Ливерпуля", тем самым в истории грузинского футбола был заключен самый дорогой трансфер в 35 млн евро (30+5). В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе, испанской "Валенсии", на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года. Мамардашвили – самый дорогостоящий вратарь в мире, наряду с Диегу Коштой>>В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

милан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, георгий мамардашвили, милан, футбол