Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240905/nachinaetsya-prodazha-biletov-na-match-legend-milana-s-veteranami-sbornoy-gruzii-289749819.html
Начинается продажа билетов на матч легенд "Милана" с ветеранами сборной Грузии
Начинается продажа билетов на матч легенд "Милана" с ветеранами сборной Грузии
Sputnik Грузия
Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T11:15+0400
2024-09-05T11:23+0400
грузия
спорт
новости
тбилиси
каха каладзе
михаил месхи
шота арвеладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/08/286753871_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_749d587a3c465b9a2466c6d04350557e.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Продажа билетов на матч ветеранов сборной Грузии по футболу с легендами итальянского "Милана" начнется в четверг в 12:00 на сайте tkt.ge. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet, 21 сентября на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало игры в 19:00. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. Состав игроков игру на против ветеранов "Милана" объявят позже. О проведении матча заявил мэр Тбилиси, в прошлом капитан сборной Грузии и защитник "Милана" Каха Каладзе во время визита в Италию в начале августа. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии.Легенды "Милана" приедут в Тбилиси в сентябре, чтобы сыграть с ветеранами сборной Грузии&gt;&gt;В составе грузинской сборной в мартовском матче против "Интера" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая. За "Интер" сыграли обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/08/286753871_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_1cc3c8f812af516e07e500d86fb86e15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, спорт, новости, тбилиси, каха каладзе, михаил месхи, шота арвеладзе
грузия, спорт, новости, тбилиси, каха каладзе, михаил месхи, шота арвеладзе

Начинается продажа билетов на матч легенд "Милана" с ветеранами сборной Грузии

11:15 05.09.2024 (обновлено: 11:23 05.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerМатч ветеранов сборной Грузии по футболу с легендами клуба "Интер Милан"
Матч ветеранов сборной Грузии по футболу с легендами клуба Интер Милан - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Продажа билетов на матч ветеранов сборной Грузии по футболу с легендами итальянского "Милана" начнется в четверг в 12:00 на сайте tkt.ge.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet, 21 сентября на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало игры в 19:00. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.
Стоимость билетов составит 10, 30 и 50 лари. Один человек сможет может купить максимум два билета.
Состав игроков игру на против ветеранов "Милана" объявят позже.
О проведении матча заявил мэр Тбилиси, в прошлом капитан сборной Грузии и защитник "Милана" Каха Каладзе во время визита в Италию в начале августа.
В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии.
Легенды "Милана" приедут в Тбилиси в сентябре, чтобы сыграть с ветеранами сборной Грузии>>
В составе грузинской сборной в мартовском матче против "Интера" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.
За "Интер" сыграли обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0