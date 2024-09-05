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Начинается продажа билетов на матч легенд "Милана" с ветеранами сборной Грузии
Начинается продажа билетов на матч легенд "Милана" с ветеранами сборной Грузии
Sputnik Грузия
Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T11:15+0400
2024-09-05T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Продажа билетов на матч ветеранов сборной Грузии по футболу с легендами итальянского "Милана" начнется в четверг в 12:00 на сайте tkt.ge. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet, 21 сентября на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало игры в 19:00. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. Состав игроков игру на против ветеранов "Милана" объявят позже. О проведении матча заявил мэр Тбилиси, в прошлом капитан сборной Грузии и защитник "Милана" Каха Каладзе во время визита в Италию в начале августа. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии.Легенды "Милана" приедут в Тбилиси в сентябре, чтобы сыграть с ветеранами сборной Грузии>>В составе грузинской сборной в мартовском матче против "Интера" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая. За "Интер" сыграли обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, тбилиси, каха каладзе, михаил месхи, шота арвеладзе
Начинается продажа билетов на матч легенд "Милана" с ветеранами сборной Грузии
11:15 05.09.2024 (обновлено: 11:23 05.09.2024)
Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik.
Продажа билетов на матч ветеранов сборной Грузии по футболу с легендами итальянского "Милана" начнется в четверг в 12:00 на сайте tkt.ge
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Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet, 21 сентября на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало игры в 19:00. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.
Стоимость билетов составит 10, 30 и 50 лари. Один человек сможет может купить максимум два билета.
Состав игроков игру на против ветеранов "Милана" объявят позже.
О проведении матча заявил мэр Тбилиси, в прошлом капитан сборной Грузии и защитник "Милана" Каха Каладзе во время визита в Италию в начале августа.
В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии.
В составе грузинской сборной в мартовском матче против "Интера" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.
За "Интер" сыграли обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци.