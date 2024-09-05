https://sputnik-georgia.ru/20240905/oppozitsiya-iskusstvenno-pridumala-boykot--premer-gruzii-289756824.html

Оппозиция искусственно придумала бойкот – премьер Грузии

Оппозиция искусственно придумала бойкот – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Поддержка законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ* станет тестом для оппозиции, заявил глава грузинского правительства 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T16:20+0400

2024-09-05T16:20+0400

2024-09-05T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Представители оппозиции искусственно придумали бойкот, поскольку не хотят поддерживать и фиксировать свою позицию относительно закона "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который соответствует интересам государства и общества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В среду парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находилась в зале заседания из-за бойкота работы парламента. По словам премьера, из оппозиционных партий на заседании присутствовали депутаты от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", однако и они путем манипуляции также избежали этого. "Почему? Потому что они не являются независимыми. В их интересах действовать в соответствии с интересами общества и общественным заказом, но у них есть хозяин, который не позволяет им этого делать", – отметил премьер. По этой причине они не могут предпринять шаги, которые принесли бы пользу на предстоящих парламентских выборах в октябре, считает премьер."Когда вы делаете шаг, который соответствует интересам общества и общественному заказу, у вас есть субъективный интерес в том, чтобы представить все это на выборах. Почему они не могут этого сделать? Потому что они не независимы и, самое главное, они подотчетны не грузинскому народу, а своим хозяевам, что очень прискорбно", – сказал Кобахидзе. По словам главы грузинского правительства, поддержка законопроекта станет тестом для оппозиции. "Если они хотят действовать в соответствии с интересами, связанными с объективными потребностями государства и общества, то пусть будут добры и поддержат конституционный пакет, о котором мы говорим. Однако они делают все возможное, чтобы избежать поддержки этого законопроекта", – отметил премьер.ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении>>Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, георгий гахария, лгбт, парламент грузии