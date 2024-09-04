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ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении

ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении

Sputnik Грузия

Напряженность в отношениях Евросоюза с Грузией еще больше усилится из-за принимаемых законопроектов, сказал Питер Стано 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T19:34+0400

2024-09-04T19:34+0400

2024-09-04T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Поправки о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, которые парламент принял во втором чтении в ускоренном порядке, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения, говорится в заявлении пресс-спикера верховного представителя Евросоюза Питера Стано.Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.По словам Стано, поправки, которые оказывают существенное влияние на процесс евроинтеграции Грузии, были приняты без надлежащих публичных консультаций и основательного анализа соответствия международным стандартам.Стано подчеркнул, что обеспечение и защита прав человека лежат в основе процесса расширения Евросоюза. Оценка этому ежегодно дается в отчете Еврокомиссии о расширении.Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии принят во втором чтении>>"Евросоюз призывает власти Грузии полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Такой проект, наряду с ограничениями в отношении неправительственных организаций, введенными законом "О прозрачности иностранного влияния", усилят напряженность в отношениях Евросоюз-Грузия", - сказано в заявлении.Там же отмечено, что процесс присоединения Грузии к Евросоюзу фактически приостановлен, и что Евросоюз призывает страну вернуться на путь интеграции. В среду парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении.Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии>>Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета.Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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