https://sputnik-georgia.ru/20240905/parlament-gruzii-desyatogo-sozyva-soberetsya-na-svoe-poslednee-zasedanie-17-sentyabrya-289759345.html

Парламент Грузии десятого созыва соберется на свое последнее заседание 17 сентября

Парламент Грузии десятого созыва соберется на свое последнее заседание 17 сентября

Sputnik Грузия

На следующей неделе, в понедельник, бюро не состоится, так как вопросов больше нет, заявил спикер парламента 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T17:42+0400

2024-09-05T17:42+0400

2024-09-05T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Депутаты парламента Грузии десятого созыва соберутся на свое последнее пленарное заседание 17 сентября, чтобы утвердить в последнем чтении два закона, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Осенняя сессия стала последней для депутатов десятого созыва, уже 26 октября в Грузии пройдут очередные парламентские выборы. По его словам, традиционного заседания бюро не будет. "На следующей неделе, в понедельник, бюро не состоится, так как вопросов больше нет. Если будет какая-то необходимость, я сообщу членам бюро", - сказал Папуашвили. По его словам, через неделю парламент соберется на последнее пленарное заседание, чтобы утвердить в окончательном чтении проект "Об амнистии" и пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Главные проекты Парламент Грузии в среду, 4 сентября, во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране. Согласно проектам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять. Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии принят во втором чтении >>Вторым важным законом станет проект закона "Об амнистии", который также будет рассмотрен постатейно во втором чтении. По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Помимо освобождения, амнистия предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, осенняя сессия парламента, парламентские выборы в грузии 2024