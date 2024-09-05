https://sputnik-georgia.ru/20240905/premer-gruzii-i-mer-tbilisi-pozhelali-futbolistam-sbornoy-udachi-pered-igroy-c-chekhiey-289752105.html

Премьер Грузии и мэр Тбилиси пожелали футболистам сборной удачи перед игрой c Чехией

Премьер Грузии и мэр Тбилиси пожелали футболистам сборной удачи перед игрой c Чехией

Sputnik Грузия

Кобахидзе верит, что страна еще не один раз будет гордиться победами футболистов 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T17:10+0400

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2024-09-05T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе лично пожелали удачи футболистам и тренерскому штабу сборной Грузии по футболу, которая готовится к первому для себя в этом сезоне матчу Лиги наций УЕФА против Чехии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу 7 сентября сыграет свой первый матч нового сезона Лиги наций УЕФА против сборной Чехии на стадионе имени Михаил Месхи в Тбилиси, а 10 сентября в гостях встретится с Албанией. Все 24 футболиста, которых вызвал тренер сборной Вилли Саньоль, прибыли на сборы на базу в Сагурамо (район Мцхета). Премьер-министр Грузии поговорил с игроками сборной о подготовке к предстоящему чемпионату мира по футболу. По словам Кобахидзе, он верит, что страна еще не один раз будет гордиться победами футболистов. Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи. Расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на сентябрьские матчи>>Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, каха каладзе, тбилиси, чехия, албания, михаил месхи, вилли саньоль, уефа, сборная грузии по футболу, футбол