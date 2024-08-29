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Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на сентябрьские матчи
Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на сентябрьские матчи
Sputnik Грузия
В заявке тренера грузинской сборной – два новичка 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T14:02+0400
2024-08-29T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 игроков, которых он вызвал на матчи с командами Чехии и Албании в рамках первых двух туров Лиги наций УЕФА. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинские футболисты начнут подготовку к матчам 2 сентября в Тбилиси. Сборная Грузии сыграет с Чехией на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси 7 сентября, а 10 сентября в гостях встретится с Албанией. Сборная Грузии завоевала право выступать в группе В1 Лиги наций после успешного выступления в лиге С в минувшем сезоне. Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансерраикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали ("Апоэл", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания) Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Гадрани ("Кайрат", Казахстан), Джимми Табидзе ("Динамо Махачкала", Россия). Полузащита/нападение: Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("ЛНС Черкассы", Украина), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Георгий Микаутадзе ("Лион", Франция), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция). Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи. Матч Грузия-Чехия покажут на большом экране в Тбилиси>>Расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, чехия, вилли саньоль, уефа, михаил месхи, георгий мамардашвили, лига наций уефа, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, тбилиси, чехия, вилли саньоль, уефа, михаил месхи, георгий мамардашвили, лига наций уефа, сборная грузии по футболу
Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на сентябрьские матчи
14:02 29.08.2024 (обновлено: 15:52 29.08.2024)
В заявке тренера грузинской сборной – два новичка
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 игроков, которых он вызвал на матчи с командами Чехии и Албании в рамках первых двух туров Лиги наций УЕФА.
Грузинские футболисты начнут подготовку к матчам 2 сентября в Тбилиси. Сборная Грузии сыграет с Чехией на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси 7 сентября, а 10 сентября в гостях встретится с Албанией. Сборная Грузии завоевала право выступать в группе В1 Лиги наций после успешного выступления в лиге С в минувшем сезоне.
В заявке Саньоля два новичка – полузащитник ФК "ЛНЗ Черкассы" (Украина) Шота Ноникашвили и защитник казахстанского "Кайрата" Лука Гадрани. Кроме того, тренер вернул в команду защитника Ираклия Азарова (украинский "Шахтер").
Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансерраикос", Греция).
Защита: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали ("Апоэл", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания) Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Гадрани ("Кайрат", Казахстан), Джимми Табидзе ("Динамо Махачкала", Россия).
Полузащита/нападение: Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("ЛНС Черкассы", Украина), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Георгий Микаутадзе ("Лион", Франция), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция).
Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи.
Расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций:
7 сентября, Грузия-Чехия,
10 сентября, Албания-Грузия,
11 октября, Украина-Грузия,
14 октября, Грузия-Албания,
16 ноября, Грузия-Украина,
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.