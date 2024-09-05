https://sputnik-georgia.ru/20240905/v-gruzinskoy-mechte-nazvali-absurdnymi-rezultaty-predvybornogo-otcheta-npo-289761474.html

В "Грузинской мечте" назвали абсурдными результаты предвыборного отчета НПО

В "Грузинской мечте" назвали абсурдными результаты предвыборного отчета НПО

Sputnik Грузия

Депутат назвал тенденциозной критику об использовании "Грузинской мечтой" административного ресурса 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T21:53+0400

2024-09-05T21:53+0400

2024-09-05T21:53+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Абсурдным и безосновательным назвал депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе отчет НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" о предвыборной обстановке в Грузии перед парламентскими выборами 26 октября. НПО обнародовало отчет мониторинга неофициального предвыборного периода в Грузии в период с 1 июня по 26 августа, в котором отметило высокую поляризацию в обществе, поспешное изменение Избирательного кодекса и другие, по мнению НПО, нарушения, которые свидетельствуют о вмешательстве в избирательную кампанию и "мешают проведению свободных выборов. В своей оценке Миканадзе особо неприемлемым назвал оценку НПО о сильной поляризации в стране. "Этот отчет особенно удивителен на том фоне, когда несколько неправительственных организаций открыто ведут информационную кампанию, якобы парламентские выборы – это выбор между Европой и не Европой. Целью такой ложной кампании является ни что другое, как поляризация общества. Но в отчете "Справедливых выборов" об этой кампании неправительственных организаций ничего не упоминается", - сказал Миканадзе. Еще одним поводом для критики представителя правящей партии стала тревога, выраженная в отчете, о признании неконституционной самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". В отчете НПО отмечено, что "такая риторика в отношении конкурентов, несмотря на то, насколько реально ее осуществление, значительно вредит как предвыборному процессу, так и процессу демократической консолидации в Грузии". По его словам, третий пункт статьи 23 Конституции Грузии гласит: "Не допускается создание и деятельность политической партии, ставящей целью свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны, нарушение ее территориальной целостности или занимающейся пропагандой войны или насилия, разжиганием национальной, этнической, местечковой, религиозной или социальной розни".Также Совет Европы обязывает запрещать странам – своим членам партии, если те используют насильственные методы для достижения политических целей и/или подрывают фундаментальные демократические принципы. Кроме того, депутат ответил на критику НПО, что следственные органы не реагируют на факты насилия, отметив, что по всем фактам ведется расследование, и части лиц уже предоставлен статус пострадавших. Он также назвал тенденциозной критику об использовании "Грузинской мечтой" административного ресурса. "Тенденциозной и целенаправленно дискредитирующей является отраженная в отчете информация об использовании правящей партией административного ресурса", - сказал Миканадзе. Кроме того, он отметил, что ему непонятно недовольство НПО инициированием новых государственных программ, так как правительство Грузии продолжает работу. При этом он обрушился с критикой на НПО, что в отчет не попали многие факты. "На фоне того, когда "Справедливые выборы" отражают в отчете несуществующие нарушения, они закрывают глаза и полностью игнорируют те нарушения, к которым подключены сами неправительственные организации", - сказал Миканадзе. Как пример таких нарушений он привел организацию для оппозиции предвыборных встреч в регионах и Тбилиси Национал-демократическим институтом (NDI) "Фестиваля демократии" и агитацию на нем оппозиционных партий, основание неправительственной организацией политического движения, участие лидеров НПО во встречах партии "Лело" в Батуми, молодежных лагерях оппозиции, клип против правящей партии, нападки на членов правящей партии и их преследование . Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, совет европы, парламентские выборы в грузии 2024