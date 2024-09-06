https://sputnik-georgia.ru/20240906/chistaya-lozh--premer-ministr-gruzii-otvetil-senatoru-ssha-289774995.html
Чистая ложь – премьер-министр Грузии ответил сенатору США
Чистая ложь – премьер-министр Грузии ответил сенатору США
Sputnik Грузия
Премьер заявил, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских... 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T23:52+0400
2024-09-06T23:52+0400
2024-09-06T23:52+0400
грузия
новости
политика
сша
вашингтон
ираклий кобахидзе
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250480474_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b92221adfe02327a953a8ca9dcdda544.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ложью чистой воды заявление сенатора Джин Шахин о том, что он якобы требовал от США прекращения финансирования всех неправительственных организаций в Грузии. Сенатор Шахин в интервью National Journal заявила, что во время встречи с премьер-министром его просьбой было прекратить финансирование всех организаций гражданского общества, которые могут критиковать правительство "Грузинской мечты". Американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер побывали в Грузии в период с 9 по 11 августа и провели встречи как с представителями власти, так и оппозиции и НПО. После встречи с сенатором и конгрессменом премьер-министр Грузии заявил, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских партнеров По словам Кобахидзе, на встрече с сенатором Шахин и конгрессменом Тернером он озвучил те разочарование и обеспокоенность, которые вызывают у властей Грузии сегодняшние двусторонние отношения. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Грузия не является колонией запада – депутат резко ответил немецким коллегам >>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250480474_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ef7d72bb3b4eb1fbe4333456b379875.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сша, вашингтон, ираклий кобахидзе, нато
грузия, новости, политика, сша, вашингтон, ираклий кобахидзе, нато
Чистая ложь – премьер-министр Грузии ответил сенатору США
Премьер заявил, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских партнеров
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ложью чистой воды заявление сенатора Джин Шахин о том, что он якобы требовал от США прекращения финансирования всех неправительственных организаций в Грузии.
Сенатор Шахин в интервью National Journal
заявила, что во время встречи с премьер-министром его просьбой было прекратить финансирование всех организаций гражданского общества, которые могут критиковать правительство "Грузинской мечты".
"К сожалению, мне придется сделать грубое заявление. То, что сказала сенатор Шахин – ложь чистой воды. Я не говорил такого на встрече. Мне жаль, что такую ложь позволяет себе человек, который носит очень высокий статус – сенатора США. Это вызывает у меня крайнее сожаление и тревогу", - сказал Кобахидзе.
Американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер побывали в Грузии в период с 9 по 11 августа и провели встречи как с представителями власти, так и оппозиции и НПО.
После встречи с сенатором и конгрессменом премьер-министр Грузии заявил, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских партнеров
По словам Кобахидзе, на встрече с сенатором Шахин и конгрессменом Тернером он озвучил те разочарование и обеспокоенность, которые вызывают у властей Грузии сегодняшние двусторонние отношения.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.