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Чистая ложь – премьер-министр Грузии ответил сенатору США

Чистая ложь – премьер-министр Грузии ответил сенатору США

Sputnik Грузия

Премьер заявил, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских... 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T23:52+0400

2024-09-06T23:52+0400

2024-09-06T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ложью чистой воды заявление сенатора Джин Шахин о том, что он якобы требовал от США прекращения финансирования всех неправительственных организаций в Грузии. Сенатор Шахин в интервью National Journal заявила, что во время встречи с премьер-министром его просьбой было прекратить финансирование всех организаций гражданского общества, которые могут критиковать правительство "Грузинской мечты". Американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер побывали в Грузии в период с 9 по 11 августа и провели встречи как с представителями власти, так и оппозиции и НПО. После встречи с сенатором и конгрессменом премьер-министр Грузии заявил, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских партнеров По словам Кобахидзе, на встрече с сенатором Шахин и конгрессменом Тернером он озвучил те разочарование и обеспокоенность, которые вызывают у властей Грузии сегодняшние двусторонние отношения. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Грузия не является колонией запада – депутат резко ответил немецким коллегам >>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, вашингтон, ираклий кобахидзе, нато