https://sputnik-georgia.ru/20240906/gruziya-ne-yavlyaetsya-koloniey-zapada--deputat-rezko-otvetil-nemetskim-kollegam-289774575.html

Грузия не является колонией Запада – депутат резко ответил немецким коллегам

Грузия не является колонией Запада – депутат резко ответил немецким коллегам

Sputnik Грузия

Прежде чем кто-то будет критиковать уровень демократии в стране, они должны знать, что происходит в других странах, заявил депутат 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T23:08+0400

2024-09-06T23:08+0400

2024-09-06T23:36+0400

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ираклий кадагишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

германия

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия не является страной-колонией, и все должны уважать ее стратегические цели, а не критиковать и прилеплять клише, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили в ответ на критику депутатов Бундестага. Представители фракций Комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Дебора Дюринг, Юрген Хардт, Ульрих Лехте и Нильс Шмид заявили, что нынешний курс правительства Грузии перекрывает путь Грузии в Евросоюз – если этот курс продолжится, Бундестаг Германии не сможет поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС, и принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" угрожает фундаментальным свободам и ослабляет гражданское общество. Он также отметил, что прежде чем кто-то будет критиковать уровень демократии в стране, они должны знать, что происходит в других странах, в том числе странах-кандидатах на вступление в ЕС. "В странах-кандидатах, по сравнению с Грузией, демократия находится в тяжелейшем положении, но из-за того, что к ним нет определенных геополитических претензий, там возможно все, а для Грузии – нет. Они приезжают так, что уже приклеили клише – у них есть код, что принятый парламентом закон, который делает публичным чью-то скрытую деятельность, является "российским". Вся политика построена на этом, но эта политика краткосрочна и будет преодолена", - сказал Кадагишвили. ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении >>Также депутат ответил на заявление Ульриха Лехте о том, что власти Грузии отказались встречаться с депутатами Бундестага. "Когда наша делегация приезжает в Германию, с ней не встречается канцлер Германии, тем более когда в делегации нет председателя парламента, первого вице-спикера или председателя комитета. Председатель парламента не встречается с председателем комитета, не говоря уже о высокопоставленных должностных лицах. Поэтому уважайте немного достоинство нашей страны. Я тоже хочу встретиться с президентом США, но так не выходит", - сказал Кадагишвили. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>> В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе >>В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, германия, закон об "иноагентах"