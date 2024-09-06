https://sputnik-georgia.ru/20240906/gruzinskaya-paradzyudoistka-vyigrala-bronzu-na-paralimpiade-v-parizhe-289773564.html
Грузинская парадзюдоистка выиграла бронзу на Паралимпиаде в Париже
Грузинская парадзюдоистка выиграла бронзу на Паралимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
На Паралимпийских играх сборная Грузии имеет уже семь медалей 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T21:16+0400
2024-09-06T21:16+0400
2024-09-06T21:22+0400
спорт
грузия
новости
париж
паралимпийские игры
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/06/289773399_0:43:1066:643_1920x0_80_0_0_5ed91cdb14d10f468d17239ff71c43e0.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинская парадзюдоистка Ина Калдани выиграла бронзовую медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.В поединке за третье место весовой категории J2 до 70 кг Калдани выиграла у представительницы Казахстана Айялы Мереке.На Паралимпийских играх сборная Грузии имеет уже семь медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – Ина Калдани, паратхэквондистка Анна Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/06/289773399_0:0:1066:800_1920x0_80_0_0_04628558b3c12c94fde5011662c52271.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры
спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры
Грузинская парадзюдоистка выиграла бронзу на Паралимпиаде в Париже
21:16 06.09.2024 (обновлено: 21:22 06.09.2024)
На Паралимпийских играх сборная Грузии имеет уже семь медалей
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинская парадзюдоистка Ина Калдани выиграла бронзовую медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.
В поединке за третье место весовой категории J2 до 70 кг Калдани выиграла у представительницы Казахстана Айялы Мереке.
На Паралимпийских играх сборная Грузии имеет уже семь медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – Ина Калдани, паратхэквондистка Анна Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.