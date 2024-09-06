https://sputnik-georgia.ru/20240906/gruzinskaya-paradzyudoistka-vyigrala-bronzu-na-paralimpiade-v-parizhe-289773564.html

Грузинская парадзюдоистка выиграла бронзу на Паралимпиаде в Париже

Грузинская парадзюдоистка выиграла бронзу на Паралимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

На Паралимпийских играх сборная Грузии имеет уже семь медалей 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинская парадзюдоистка Ина Калдани выиграла бронзовую медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.В поединке за третье место весовой категории J2 до 70 кг Калдани выиграла у представительницы Казахстана Айялы Мереке.На Паралимпийских играх сборная Грузии имеет уже семь медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – Ина Калдани, паратхэквондистка Анна Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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