https://sputnik-georgia.ru/20240906/gruziya-na-paralimpiyskikh-igrakh-v-parizhe-zavoevala-shestuyu-medal-289773163.html

Грузия на Паралимпийских играх в Париже завоевала шестую медаль

Грузия на Паралимпийских играх в Париже завоевала шестую медаль

Sputnik Грузия

От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта 06.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Георгий Калдани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.В финале весовой категории J2 до 73 кг Калдани проиграл представителю Японии Юдзиро Сэто.На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет шесть медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Анна Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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