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Грузия на Паралимпийских играх в Париже завоевала шестую медаль
Грузия на Паралимпийских играх в Париже завоевала шестую медаль
Sputnik Грузия
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта 06.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Георгий Калдани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.В финале весовой категории J2 до 73 кг Калдани проиграл представителю Японии Юдзиро Сэто.На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет шесть медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Анна Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры
Грузия на Паралимпийских играх в Париже завоевала шестую медаль
20:59 06.09.2024 (обновлено: 21:09 06.09.2024)
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Георгий Калдани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.
В финале весовой категории J2 до 73 кг Калдани проиграл представителю Японии Юдзиро Сэто.
На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет шесть медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Анна Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.