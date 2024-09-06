https://sputnik-georgia.ru/20240906/gruziya-podpisala-konventsiyu-soveta-evropy-ob-iskusstvennom-intellekte-289767461.html

Грузия подписала конвенцию Совета Европы "Об искусственном интеллекте"

Грузия подписала конвенцию Совета Европы "Об искусственном интеллекте"

Sputnik Грузия

Внедрение современных технологий в сфере юстиции и предоставления сервисов – приоритет для Министерства юстиции Грузии 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T14:09+0400

2024-09-06T14:09+0400

2024-09-06T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Первый международный документ, предполагающий установление баланса между использованием ИИ и защитой прав человека, – конвенцию Совета Европы "Об искусственном интеллекте" подписал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, говорится в сообщении ведомства. Рамочная конвенция Совета Европы об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве права (CДСЕ № 225) была открыта для подписания 5 сентября 2024 года. Договор обеспечивает правовую базу, охватывающую весь жизненный цикл систем ИИ. Он способствует прогрессу и инновациям в области ИИ, одновременно регулируя риски, которые он может представлять для прав человека, демократии и верховенства права. Чтобы выдержать испытание временем, она является технологически нейтральной.Минюст Грузии собирается внедрять искусственный интеллект в свои сервисы>> По словам министра юстиции Грузии, приоритетом его ведомства является внедрение современных технологий в сфере юстиции и предоставления сервисов, а с другой стороны, создание правовых регуляций, чтобы использование технологий и искусственного интеллекта полностью соответствовало стандартам защиты прав человека. С этой целью Министерство юстиции в ближайшее время откроет Правовой центр искусственного интеллекта. Рамочная конвенция была принята Комитетом министров Совета Европы 17 мая 2024 года. Переговоры по договору вели 46 государств – членов Совета Европы, Европейский союз и 11 государств, не являющихся членами Совета Европы (Австралия, Аргентина, Израиль, Канада, Коста-Рика, Мексика, Перу, Святой Престол, США, Уругвай и Япония). Представители частного сектора, гражданского общества и научных кругов участвовали в работе в качестве наблюдателей. Его уже подписали Андорра, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания, а также Израиль, США и Евросоюз.Искусственный интеллект (ИИ) – это компьютерная технология, которая позволяет программам и системам "думать" и "делать выводы", как это делают люди. ИИ использует алгоритмы, математические модели и наборы данных для того, чтобы "учиться" и "принимать решения" на основе этих данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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