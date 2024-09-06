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Игра отнимет много энергии – капитан сборной Грузии по футболу о матче с Чехией
Игра отнимет много энергии – капитан сборной Грузии по футболу о матче с Чехией
Sputnik Грузия
Команда должна выложиться на 100% со всеми соперниками, чтобы добиться максимального результата, заявил Гурам Кашия 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T12:58+0400
2024-09-06T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Матч со сборной Чехии по футболу отнимет у игроков грузинской сборной много энергии, так как противники – физически сильные, заявил капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу 7 сентября сыграет свой первый матч нового сезона Лиги наций УЕФА против сборной Чехии на стадионе имени Михаил Месхи в Тбилиси, а 10 сентября в гостях встретится с Албанией. Все 24 футболиста, которых вызвал тренер сборной Вилли Саньоль, прибыли на сборы на базу в Сагурамо (район Мцхета). По словам Кашия, грузинская команда стала лучше, но для победы на предстоящих матчах игроки должны будут выложиться по полной, чтобы добиться максимального результата. "Мы должны вернуться к реальности. Конечно, мы стали лучше, но в этой группе нас ждет нелегкая прогулка. Нам нужно думать о победе в группе, но все четыре команды – равны. Мы должны выложиться на 100% со всеми соперниками, чтобы добиться максимального результата", – сказал Кашия. Сборная Грузии продолжает подготовку к первому матчу нового сезона Лиги наций. Национальная сборная вновь проведет предматчевую тренировку на базе Сагурамо 6 сентября, а сборная Чехии будет тренироваться на стадионе имени Михаила Месхи. Кроме того, до начала тренировки, главный тренер сборной Грузии проведет предматчевую пресс-конференцию. Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи. Расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024. Премьер Грузии и мэр Тбилиси пожелали футболистам сборной удачи перед игрой c Чехией>>Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, тбилиси, сагурамо, гурам кашия, михаил месхи, вилли саньоль, уефа
Игра отнимет много энергии – капитан сборной Грузии по футболу о матче с Чехией
Команда должна выложиться на 100% со всеми соперниками, чтобы добиться максимального результата, заявил Гурам Кашия
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Матч со сборной Чехии по футболу отнимет у игроков грузинской сборной много энергии, так как противники – физически сильные, заявил капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия.
Сборная Грузии по футболу 7 сентября сыграет свой первый матч нового сезона Лиги наций УЕФА против сборной Чехии на стадионе имени Михаил Месхи в Тбилиси, а 10 сентября в гостях встретится с Албанией. Все 24 футболиста, которых вызвал тренер сборной Вилли Саньоль, прибыли на сборы на базу в Сагурамо (район Мцхета).
"Сборная Чехии – физически очень сильная команда. Они опасны во время стандартного положения. Команде такого стиля необходимо оказывать физическое сопротивление. Я думаю, эта игра отнимет много энергии", – заявил Кашия.
По словам Кашия, грузинская команда стала лучше, но для победы на предстоящих матчах игроки должны будут выложиться по полной, чтобы добиться максимального результата.
"Мы должны вернуться к реальности. Конечно, мы стали лучше, но в этой группе нас ждет нелегкая прогулка. Нам нужно думать о победе в группе, но все четыре команды – равны. Мы должны выложиться на 100% со всеми соперниками, чтобы добиться максимального результата", – сказал Кашия.
Сборная Грузии продолжает подготовку к первому матчу нового сезона Лиги наций.
Национальная сборная вновь проведет предматчевую тренировку на базе Сагурамо 6 сентября, а сборная Чехии будет тренироваться на стадионе имени Михаила Месхи. Кроме того, до начала тренировки, главный тренер сборной Грузии проведет предматчевую пресс-конференцию.
Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи.
Расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций:
7 сентября, Грузия-Чехия,
10 сентября, Албания-Грузия,
11 октября, Украина-Грузия,
14 октября, Грузия-Албания,
16 ноября, Грузия-Украина,
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024.
Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.