https://sputnik-georgia.ru/20240906/oppozitsiya-ne-osmelivaetsya-ozvuchit-pozitsiyu-po-lgbt-propagande--spiker-parlamenta-gruzii-289774820.html

Оппозиция не осмеливается озвучить позицию по ЛГБТ*-пропаганде – спикер парламента Грузии

Оппозиция не осмеливается озвучить позицию по ЛГБТ*-пропаганде – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T23:27+0400

2024-09-06T23:27+0400

2024-09-06T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Оппозиция не осмеливается заявить прямо свою позицию по закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и отказывается его поддерживать из-за указаний извне, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента. По его словам, оппозиции все равно придется дать ответ на предвыборных встречах по этой теме. "У них предвыборные встречи, и они знают, что им зададут вопросы, почему вы поддерживаете ЛГБТ*-пропаганду, почему вы поддерживаете, чтобы в школах и детских садах были бы темы ЛГБТ* в учебных материалах и так далее, почему должны быть допущены однополые браки или гражданское партнерство, и другие темы, на которые направлен этот закон", - сказал Папуашвили. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении >>Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, лгбт