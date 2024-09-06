Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240906/oppozitsiya-ne-osmelivaetsya-ozvuchit-pozitsiyu-po-lgbt-propagande--spiker-parlamenta-gruzii-289774820.html
Оппозиция не осмеливается озвучить позицию по ЛГБТ*-пропаганде – спикер парламента Грузии
Оппозиция не осмеливается озвучить позицию по ЛГБТ*-пропаганде – спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T23:27+0400
2024-09-06T23:32+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
единое национальное движение
лгбт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287928849_0:118:2048:1271_1920x0_80_0_0_cadad391decfffa644a1a4f785c2cdc8.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Оппозиция не осмеливается заявить прямо свою позицию по закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и отказывается его поддерживать из-за указаний извне, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента. По его словам, оппозиции все равно придется дать ответ на предвыборных встречах по этой теме. "У них предвыборные встречи, и они знают, что им зададут вопросы, почему вы поддерживаете ЛГБТ*-пропаганду, почему вы поддерживаете, чтобы в школах и детских садах были бы темы ЛГБТ* в учебных материалах и так далее, почему должны быть допущены однополые браки или гражданское партнерство, и другие темы, на которые направлен этот закон", - сказал Папуашвили. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении &gt;&gt;Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287928849_401:131:2048:1366_1920x0_80_0_0_b84d6e054b718e5eaa431c1e4849ad33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, лгбт
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, лгбт

Оппозиция не осмеливается озвучить позицию по ЛГБТ*-пропаганде – спикер парламента Грузии

23:27 06.09.2024 (обновлено: 23:32 06.09.2024)
© Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2024
© Parliament of Georgia
Подписаться
Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Оппозиция не осмеливается заявить прямо свою позицию по закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и отказывается его поддерживать из-за указаний извне, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента.

"Тема пропаганды ЛГБТ* – разделительная линия между патриотами страны и теми политическими объединениями, которые строят повестку дня по указанию извне. То, что им говорят извне, то они и делают. Им говорят не поддерживать этот закон, поэтому они его не поддерживают. Они даже не осмеливаются прийти в парламент и сказать это прямо", - сказал Папуашвили.

По его словам, оппозиции все равно придется дать ответ на предвыборных встречах по этой теме.
"У них предвыборные встречи, и они знают, что им зададут вопросы, почему вы поддерживаете ЛГБТ*-пропаганду, почему вы поддерживаете, чтобы в школах и детских садах были бы темы ЛГБТ* в учебных материалах и так далее, почему должны быть допущены однополые браки или гражданское партнерство, и другие темы, на которые направлен этот закон", - сказал Папуашвили.
Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении >>
Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета.
Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0