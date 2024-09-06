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Политика властей Грузии связана с осознанием идентичности - Лавров

Политика властей Грузии связана с осознанием идентичности - Лавров

Sputnik Грузия

Грузин не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ*, считает Сергей Лавров 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Политика нынешнего правительства Грузии - это осознание национальной грузинской идентичности и понимание вредоносности ценностей либеральной демократии, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Парламент Грузии 4 сентября во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране. В ЕС завили, что поправки подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения"То, что сейчас делает правительство Грузии – это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя "правилами", которые Запад всем навязывает, прежде всего в контексте ценностей либеральной демократии или, если угодно, демократического либерализма*", - сказал он. Грузин это не устраивает, как и не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ*, отметил министр в интервью медиахолдингу РБК на полях Восточного экономического форума.ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении>> Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Sputnik - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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