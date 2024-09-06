https://sputnik-georgia.ru/20240906/smi-ssha-obvinili-rossiyu-v-sozdanii-taynogo-soobschestva-v-sotssetyakh-289769806.html
СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях
СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях
Sputnik Грузия
Блогеры, согласно представленной информации, создали и опубликовали почти 2 тысячи видеоматериалов на YouTube 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T15:14+0400
2024-09-06T15:14+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен - Sputnik. Минюст США обвинил сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях видео, которые стали вирусными и набрали миллионы просмотров, сообщает National Public Radio (NPR).В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.Там также уточняется, что речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой, которые, согласно обвинениям Вашингтона, направили порядка 10 миллионов долларов организации, которая занимается заключением договоров с крупными инфлюенсерами.Блогеры, согласно представленной информации, создали и опубликовали почти 2 тысячи видеоматериалов на YouTube. Суммарное количество просмотров составило порядка 16 миллионов."Что отличает операцию RT от многих других попыток вмешаться, так это то, что ей, по-видимому, удалось привлечь реальную аудиторию", — сказано в материале издания.Почему США нападают на российские СМИ – мнение французского политика >>Фирма, получившая деньги, зарегистрирована Нашвилле Tenet Media. Издание отмечает, что блогеры, которые создавали упомянутый видеоконтент, знали, что сотрудничают с РФ.В Вашингтоне расширение санкционного списка назвали "скоординированным ответом правительства США на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".Новые рестрикции затронули, в том числе, главреда телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и агентства Sputnik Маргариту Симоньян, которая на это заявила, что у Вашингтона нет других сценариев на выборах, кроме как "топить" конкурента, пугая связями этого конкурента с RT.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, вашингтон, сша, москва, маргарита симоньян, rt, sputnik, россия сегодня, антироссийские санкции
в мире, новости, россия, вашингтон, сша, москва, маргарита симоньян, rt, sputnik, россия сегодня, антироссийские санкции
СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях
15:14 06.09.2024 (обновлено: 15:59 06.09.2024)
Блогеры, согласно представленной информации, создали и опубликовали почти 2 тысячи видеоматериалов на YouTube
ТБИЛИСИ, 6 сен - Sputnik.
Минюст США обвинил сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях видео, которые стали вирусными и набрали миллионы просмотров, сообщает National Public Radio
(NPR).
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
"В среду Минюст обвинил двух сотрудников российской государственной вещательной компании RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в социальных сетях, которые набирали миллионы просмотров", — отмечено в публикации.
Там также уточняется, что речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой, которые, согласно обвинениям Вашингтона, направили порядка 10 миллионов долларов организации, которая занимается заключением договоров с крупными инфлюенсерами.
Блогеры, согласно представленной информации, создали и опубликовали почти 2 тысячи видеоматериалов на YouTube. Суммарное количество просмотров составило порядка 16 миллионов.
"Что отличает операцию RT от многих других попыток вмешаться, так это то, что ей, по-видимому, удалось привлечь реальную аудиторию", — сказано в материале издания.
Фирма, получившая деньги, зарегистрирована Нашвилле Tenet Media. Издание отмечает, что блогеры, которые создавали упомянутый видеоконтент, знали, что сотрудничают с РФ.
В Вашингтоне расширение санкционного списка назвали "скоординированным ответом правительства США на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".
Новые рестрикции затронули, в том числе, главреда телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и агентства Sputnik Маргариту Симоньян, которая на это заявила, что у Вашингтона нет других сценариев на выборах, кроме как "топить" конкурента, пугая связями этого конкурента с RT.