https://sputnik-georgia.ru/20240906/v-gruzii-prodolzhayut-shtrafovat-za-vykhlopy-avtomobiley-skolko-shtrafov-vypisano-289770670.html

В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?

В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?

Sputnik Грузия

Традиционно больше всего нарушений было зафиксировано в столице Грузии 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T18:30+0400

2024-09-06T18:30+0400

2024-09-06T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой, по данным на 3 сентября 2024 года, оштрафовали до 7,2 тысячи водителей за превышение содержания вредных веществ в результате проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии, сообщило ведомство. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Годом ранее было собрано более 30 тысяч подписей, чтобы видимые выхлопы автомобилей стали считаться нарушением. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси (3 453), далее следуют Кутаиси (1 403), Батуми (1 233), Рустави (1 104). Из 7 193 штрафов 6 267 были выписаны на имя физического лица, а 926 – на имя юрлица. При этом 4 463 штрафа было выписано на водителей легковых автомобилей, 2 434 – на водителей микроавтобусов, 287 – грузовых авто, а девять – на имя водителей автобусов. На начальном этапе в процессе проверки было задействовано 10 экипажей, но в целях повышения эффективности контроля их количество было увеличено до 15 (семь в Тбилиси, три в Кутаиси, три в Батуми, два в Рустави). Экипажи оснащены всеми необходимыми инструментами и оборудованием. Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари. Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата >> С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 сентября в размере 2,6972 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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