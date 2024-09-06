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В Грузии застраховано 7% автомобилей
В Грузии застраховано 7% автомобилей
Sputnik Грузия
Сумма премии, собранная в первом полугодии текущего года, составила 132 миллиона лари 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T10:52+0400
2024-09-06T10:52+0400
2024-09-06T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. По данным на конец июня 2024 года в Грузии в частных компаниях застраховано 7% от общего числа автомобилей, сообщил портал "Коммерсант" со ссылкой на Службу госнадзора за страхованием в Грузии. На отчетный период общее число автомобилей в Грузии составило 1,2 миллиона. В стране 705,9 тысячи легковых машин с активным статусом. Годом ранее было 681,5 тысячи. Количество страховых полисов наземных транспортных средств (кроме железнодорожного транспорта) увеличивается. В частности, по состоянию на 30 июня 2024 года активных полисов насчитывается 133 540, тогда как по данным аналогичного периода 2023 года их было 121 512, а по данным на 30 июня 2022 года – 108 486. В Грузии могут ввести обязательное страхование ответственности автовладельцев >>По размеру привлеченной премии вид страхования наземных транспортных средств находится на втором месте после медицинского страхования. Сумма премии, собранная в первом полугодии текущего года, составила 132 миллиона лари. Привлеченная премия страховых компаний и доля рынка: За шесть месяцев текущего года страховые компании получили страховую прибыль в размере 145 млн лари, а чистая прибыль составила 67 млн лари, что в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (34 млн лари). Курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1. Страховые новшества Правительство Грузии собирается инициировать законопроект, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. В документе, представленном парламенту, отмечено, что ДТП часто приводят к серьезным травмам, прекращению активной работы и большим расходам как для пострадавших, так и членов их семей, а также для виновников ДТП. Кроме того, это проблема для работодателей и системы здравоохранения. По инициативе правительства, пострадавшие в ДТП в рамках новой программы получат определенную государством компенсацию даже в том случае, если виновника аварии нельзя установить. По мнению правительства, система обязательного страхования будет способствовать развитию страхового сектора экономики, укрепит социально-экономическую стабильность и цивилизованно решит все споры, связанные с авариями в Грузии. По данным МВД Грузии, в период с 1 января по 30 июня 2024 года в стране произошла 2 961 авария с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 189 человек и пострадали 3 356.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, страхование, автомобили
грузия, новости, экономика, страхование, автомобили
В Грузии застраховано 7% автомобилей
Сумма премии, собранная в первом полугодии текущего года, составила 132 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. По данным на конец июня 2024 года в Грузии в частных компаниях застраховано 7% от общего числа автомобилей, сообщил портал "Коммерсант" со ссылкой на Службу госнадзора за страхованием в Грузии.
На отчетный период общее число автомобилей в Грузии составило 1,2 миллиона. В стране 705,9 тысячи легковых машин с активным статусом. Годом ранее было 681,5 тысячи.
Количество страховых полисов наземных транспортных средств (кроме железнодорожного транспорта) увеличивается. В частности, по состоянию на 30 июня 2024 года активных полисов насчитывается 133 540, тогда как по данным аналогичного периода 2023 года их было 121 512, а по данным на 30 июня 2022 года – 108 486.
По размеру привлеченной премии вид страхования наземных транспортных средств находится на втором месте после медицинского страхования. Сумма премии, собранная в первом полугодии текущего года, составила 132 миллиона лари.
Привлеченная премия страховых компаний и доля рынка:
"Тибиси" – привлеченная премия в размере 30,5 млн лари, доля рынка – 23%
"Алдаги" – премия – 27,3 млн лари, доля рынка - 21%
"Джипиай" – премия – 16,3 млн лари, доля рынка – 12%
"Нью Вижен" – премия – 10,9 млн лари, доля рынка – 8%
"Псп" – премия – 7,4 млн лари, доля рынка – 6%.
За шесть месяцев текущего года страховые компании получили страховую прибыль в размере 145 млн лари, а чистая прибыль составила 67 млн лари, что в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (34 млн лари).
Курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Правительство Грузии собирается инициировать законопроект, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев.
В документе, представленном парламенту, отмечено, что ДТП часто приводят к серьезным травмам, прекращению активной работы и большим расходам как для пострадавших, так и членов их семей, а также для виновников ДТП. Кроме того, это проблема для работодателей и системы здравоохранения.
По инициативе правительства, пострадавшие в ДТП в рамках новой программы получат определенную государством компенсацию даже в том случае, если виновника аварии нельзя установить.
По мнению правительства, система обязательного страхования будет способствовать развитию страхового сектора экономики, укрепит социально-экономическую стабильность и цивилизованно решит все споры, связанные с авариями в Грузии.
По данным МВД Грузии, в период с 1 января по 30 июня 2024 года в стране произошла 2 961 авария с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 189 человек и пострадали 3 356.