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Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?
Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?
Sputnik Грузия
Нахождение на консульском учете – обязательное условие для голосования на предстоящих парламентских выборах 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На консульском учете за границей на 29 августа находилось почти 67 тысяч совершеннолетних граждан страны, говорится в информации МИД Грузии, предоставленной по запросу депутатов парламента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нахождение на консульском учете – обязательное условие для голосования на предстоящих парламентских выборах. Чтобы реализовать свое избирательное право, граждане Грузии за рубежом должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года. Проголосовать смогут и те граждане, которые подадут заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве. Всего на консульском учете находились 68 575 граждан, из которых 1 578 – несовершеннолетние. Именно списки вставших на консульский учет станут основанием для открытия избирательных участков за рубежом: их откроют в официальных диппредставительствах, если на консульском учете будет стоять не менее 50 человек, и только после того, как ЦИК Грузии получит за месяц до выборов уточненную информацию о числе лиц, находящихся на консульском учете. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом необязательно посещать диппредставительство – заявление можно отправить по почте. Процедура бесплатная. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>На сайте Министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , общество, грузины за рубежом
грузия, политика, новости, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , общество, грузины за рубежом
Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?
Нахождение на консульском учете – обязательное условие для голосования на предстоящих парламентских выборах
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На консульском учете за границей на 29 августа находилось почти 67 тысяч совершеннолетних граждан страны, говорится в информации МИД Грузии, предоставленной по запросу депутатов парламента.
Нахождение на консульском учете – обязательное условие для голосования на предстоящих парламентских выборах. Чтобы реализовать свое избирательное право, граждане Грузии за рубежом должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года. Проголосовать смогут и те граждане, которые подадут заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве.
По данным МИД Грузии, на консульском учете, по данным на 29 августа, находилось 66 997 совершеннолетних граждан. По сравнению с июлем 2024 года число совершеннолетних граждан Грузии, находящихся на учете, выросло на 4 512 человек.
Всего на консульском учете находились 68 575 граждан, из которых 1 578 – несовершеннолетние.
Именно списки вставших на консульский учет станут основанием для открытия избирательных участков за рубежом: их откроют в официальных диппредставительствах, если на консульском учете будет стоять не менее 50 человек, и только после того, как ЦИК Грузии получит за месяц до выборов уточненную информацию о числе лиц, находящихся на консульском учете.
Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом необязательно посещать диппредставительство – заявление можно отправить по почте. Процедура бесплатная.
На сайте
Министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.