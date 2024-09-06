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Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?

Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?

Sputnik Грузия

Нахождение на консульском учете – обязательное условие для голосования на предстоящих парламентских выборах 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T19:40+0400

2024-09-06T19:40+0400

2024-09-06T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На консульском учете за границей на 29 августа находилось почти 67 тысяч совершеннолетних граждан страны, говорится в информации МИД Грузии, предоставленной по запросу депутатов парламента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нахождение на консульском учете – обязательное условие для голосования на предстоящих парламентских выборах. Чтобы реализовать свое избирательное право, граждане Грузии за рубежом должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года. Проголосовать смогут и те граждане, которые подадут заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве. Всего на консульском учете находились 68 575 граждан, из которых 1 578 – несовершеннолетние. Именно списки вставших на консульский учет станут основанием для открытия избирательных участков за рубежом: их откроют в официальных диппредставительствах, если на консульском учете будет стоять не менее 50 человек, и только после того, как ЦИК Грузии получит за месяц до выборов уточненную информацию о числе лиц, находящихся на консульском учете. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом необязательно посещать диппредставительство – заявление можно отправить по почте. Процедура бесплатная. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>На сайте Министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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