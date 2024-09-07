https://sputnik-georgia.ru/20240907/gruzinskaya-drama-boretsya-za-zolotogo-lva-venetsii-vmeste-s-almodovarom-i-dzhokerom-2-289781353.html

Грузинская драма борется за "Золотого льва" Венеции вместе с Альмодоваром и "Джокером 2"

Грузинская драма борется за "Золотого льва" Венеции вместе с Альмодоваром и "Джокером 2"

Sputnik Грузия

Впервые с 1996 года на главную награду Венецианской биеннале претендует грузинский режиссер 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T15:05+0400

2024-09-07T15:05+0400

2024-09-07T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Драма грузинского режиссера Дэи Кулумбегашвили "Апрель" борется за "Золотого льва" – главный приз 81-го Венецианского фестиваля, который завершается в субботу, 7 сентября, на острове Лидо.В этом году в основной конкурс вместе с Грузией вошли еще 20 картин. Среди них — "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, "Мария" Пабло Ларраина с Анджелиной Джоли, "Плохая девочка" Халины Рейн с Николь Кидман, а также новые работы Педро Альмодовара, Джастина Курзеля, Луки Гуаданьино и другие.На премьере грузинского фильма "Апрель" присутствовали сам режиссер и исполнители главных ролей — знаменитый Мераб Нинидзе, а также актеры театра и кино Каха Кинцурашвили и Ия Сухиташвили. Автор и актерский состав сорвали шумные аплодисменты Венеции. Фильм Кулумбегашвили "Апрель" рассказывает историю жительницы грузинской провинции Инны. Инна — гинеколог, работает в маленькой больнице, где одно из ее дежурств оказывается роковым: врача обвиняют в халатности после гибели в ее смену новорожденного.Что касается появления Деи Кулумбегашвили в основном конкурсе Венеции, то это само по себе громкое событие, поскольку впервые с 1996 года на главную награду Венецианской биеннале претендует грузинский режиссер.К слову, Кулумбегашвили — четвертый грузинский режиссер, который участвует в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля. До нее счастливчиками оказывались такие выдающие грузинские авторы, как Михаил Чиаурели, Лана Гогоберидзе и Отар Иоселиани.Венецианский фестиваль — старейший международный киносмотр мира, основанный в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Фестивальный показ состоит из главного конкурса, программы "Горизонты", конкурса короткометражных фильмов, внеконкурсного показа и конкурса авторского кино. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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венеция, международный венецианский кинофестиваль, венецианская биеннале, культура, новости, в мире, леди гага, анджелина джоли, николь кидман