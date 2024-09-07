Режиссера из Грузии удостоили Спецприза жюри Венецианского кинофестиваля
23:18 07.09.2024 (обновлено: 23:33 07.09.2024)
© Courtesy of Dea KulumbegashviliРежиссера Дею Кулумбегашвили наградили Специальным призом жюри на Венецианском фестивале
© Courtesy of Dea Kulumbegashvili
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Главную награду фестиваля получил фильм "Комната по соседству" режиссера Педро Альмодовара
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинский режиссер Дэя Кулумбегашвили, которая представляла в основном конкурсе 81-го Венецианского кинофестиваля свой фильм "Апрель", удостоена Специального приза жюри.
Главную награду, "Золотого льва святого Марка", получил фильм "Комната по соседству" режиссера Педро Альмодовара. "Серебряного льва" как лучший режиссер удостоился Брейди Корбет с фильмом "Бруталист".
© City Magazine GeorgiaГрузинская драма "Апрель" борется за "Золотой льва" в Венеции
Грузинская драма "Апрель" борется за "Золотой льва" в Венеции
© City Magazine Georgia
В этом году с грузинской картиной в основном конкурсе конкурировали 20 картин. Среди них — "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, "Мария" Пабло Ларраина с Анджелиной Джоли, "Плохая девочка" Халины Рейн с Николь Кидман, а также новые работы Педро Альмодовара, Джастина Курзеля, Луки Гуаданьино и другие.
Драма Кулумбегашвили "Апрель" рассказывает историю жительницы грузинской провинции Инны. Инна — акушер-гинеколог, работает в больнице, где одно из ее дежурств оказывается роковым: врача обвиняют в халатности после гибели в ее смену новорожденного.
Главные роли в фильме исполнили актеры Мераб Нинидзе, Ия Сухиташвили и Каха Кинцурашвили.
© City Magazine GeorgiaГрузинская драма "Апрель" борется за "Золотой льва" в Венеции
Грузинская драма "Апрель" борется за "Золотой льва" в Венеции
© City Magazine Georgia
Что касается появления Деи Кулумбегашвили в основном конкурсе Венеции, то это само по себе громкое событие, поскольку впервые с 1996 года на главную награду Венецианской биеннале претендует грузинский режиссер.
К слову, Кулумбегашвили — четвертый грузинский режиссер, который участвует в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля. До нее счастливчиками оказывались такие выдающие грузинские авторы, как Михаил Чиаурели, Лана Гогоберидзе и Отар Иоселиани.
© City Magazine GeorgiaГрузинская драма "Апрель" борется за "Золотой льва" в Венеции
Грузинская драма "Апрель" борется за "Золотой льва" в Венеции
© City Magazine Georgia
В этом году жюри фестиваля возглавила французская актриса Изабель Юппер. Вместе с ней победителей выбирали режиссеры Джузеппе Торнаторе, Джеймс Грэй, Абдеррахман Сиссако, Агнешка Холланд, Эндрю Хэй, Клебер Мендонса Фильо, Юлия фон Хайнц и актриса Чжан Цзыи.
Венецианский фестиваль — старейший международный киносмотр мира, основанный в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Фестивальный показ состоит из главного конкурса, программы "Горизонты", конкурса короткометражных фильмов, внеконкурсного показа и конкурса авторского кино.