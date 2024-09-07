https://sputnik-georgia.ru/20240907/gruzinskogo-rezhissera-nagradili-spetsialnym-prizom-zhyuri-v-venetsii-289800192.html

Режиссера из Грузии удостоили Спецприза жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссера из Грузии удостоили Спецприза жюри Венецианского кинофестиваля

Sputnik Грузия

Главную награду фестиваля получил фильм "Комната по соседству" режиссера Педро Альмодовара 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T23:18+0400

2024-09-07T23:18+0400

2024-09-07T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинский режиссер Дэя Кулумбегашвили, которая представляла в основном конкурсе 81-го Венецианского кинофестиваля свой фильм "Апрель", удостоена Специального приза жюри.Главную награду, "Золотого льва святого Марка", получил фильм "Комната по соседству" режиссера Педро Альмодовара. "Серебряного льва" как лучший режиссер удостоился Брейди Корбет с фильмом "Бруталист".В этом году с грузинской картиной в основном конкурсе конкурировали 20 картин. Среди них — "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, "Мария" Пабло Ларраина с Анджелиной Джоли, "Плохая девочка" Халины Рейн с Николь Кидман, а также новые работы Педро Альмодовара, Джастина Курзеля, Луки Гуаданьино и другие.Драма Кулумбегашвили "Апрель" рассказывает историю жительницы грузинской провинции Инны. Инна — акушер-гинеколог, работает в больнице, где одно из ее дежурств оказывается роковым: врача обвиняют в халатности после гибели в ее смену новорожденного.Главные роли в фильме исполнили актеры Мераб Нинидзе, Ия Сухиташвили и Каха Кинцурашвили.Что касается появления Деи Кулумбегашвили в основном конкурсе Венеции, то это само по себе громкое событие, поскольку впервые с 1996 года на главную награду Венецианской биеннале претендует грузинский режиссер.К слову, Кулумбегашвили — четвертый грузинский режиссер, который участвует в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля. До нее счастливчиками оказывались такие выдающие грузинские авторы, как Михаил Чиаурели, Лана Гогоберидзе и Отар Иоселиани.В этом году жюри фестиваля возглавила французская актриса Изабель Юппер. Вместе с ней победителей выбирали режиссеры Джузеппе Торнаторе, Джеймс Грэй, Абдеррахман Сиссако, Агнешка Холланд, Эндрю Хэй, Клебер Мендонса Фильо, Юлия фон Хайнц и актриса Чжан Цзыи.Венецианский фестиваль — старейший международный киносмотр мира, основанный в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Фестивальный показ состоит из главного конкурса, программы "Горизонты", конкурса короткометражных фильмов, внеконкурсного показа и конкурса авторского кино.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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венеция, международный венецианский кинофестиваль, культура, грузия, новости, анджелина джоли, николь кидман, леди гага, грузинское кино, грузинское кино