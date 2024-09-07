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Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 5,4% 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2024 года вырос на 0,9% по сравнению с июнем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 5,4%.В июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 7,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 24,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, строительство, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 5,4%
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июль 2024 года вырос на 0,9% по сравнению с июнем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 5,4%.
В июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 7,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 24,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.