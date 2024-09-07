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Выборы в Грузии 2024: продолжается формирование избирательных комиссий

Выборы в Грузии 2024: продолжается формирование избирательных комиссий

Sputnik Грузия

Пресс-спикер ЦИК отметила политический ажиотаж вокруг этого процесса 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T18:08+0400

2024-09-07T18:08+0400

2024-09-07T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Окружные избирательные комиссии 7 сентября изберут председателей и членов участковых комиссий к парламентским выборам — всего будет избрано 15 150 членов ЦИК и 9 090 руководящих лиц комиссий, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Пресс-спикер ЦИК отметила политический ажиотаж вокруг этого процесса. Поэтому пресс-спикер ЦИК обратилась к партиям с просьбой не дискредитировать процесс формирования комиссий и не стигматизировать будущих их членов. Представитель ЦИК призвала наблюдателей проследить за деятельностью избранных лиц и только после, т. е. уже по решениям и действиям, судить о каждом из членов администрации. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>В то же время пресс-спикер ЦИК напомнила, что администрация будет требовать от всех членов комиссии профессионализма и соблюдения высоких стандартов этики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , новости, политика, грузия, тбилиси, цик грузии