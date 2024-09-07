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Выборы в Грузии 2024: продолжается формирование избирательных комиссий
Выборы в Грузии 2024: продолжается формирование избирательных комиссий
Sputnik Грузия
Пресс-спикер ЦИК отметила политический ажиотаж вокруг этого процесса 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T18:08+0400
2024-09-07T18:08+0400
2024-09-07T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Окружные избирательные комиссии 7 сентября изберут председателей и членов участковых комиссий к парламентским выборам — всего будет избрано 15 150 членов ЦИК и 9 090 руководящих лиц комиссий, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Пресс-спикер ЦИК отметила политический ажиотаж вокруг этого процесса. Поэтому пресс-спикер ЦИК обратилась к партиям с просьбой не дискредитировать процесс формирования комиссий и не стигматизировать будущих их членов. Представитель ЦИК призвала наблюдателей проследить за деятельностью избранных лиц и только после, т. е. уже по решениям и действиям, судить о каждом из членов администрации. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>В то же время пресс-спикер ЦИК напомнила, что администрация будет требовать от всех членов комиссии профессионализма и соблюдения высоких стандартов этики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , новости, политика, грузия, тбилиси, цик грузии
парламентские выборы в грузии 2024 , новости, политика, грузия, тбилиси, цик грузии
Выборы в Грузии 2024: продолжается формирование избирательных комиссий
Пресс-спикер ЦИК отметила политический ажиотаж вокруг этого процесса
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Окружные избирательные комиссии 7 сентября изберут председателей и членов участковых комиссий к парламентским выборам — всего будет избрано 15 150 членов ЦИК и 9 090 руководящих лиц комиссий, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.
Пресс-спикер ЦИК отметила политический ажиотаж вокруг этого процесса.
"Несмотря на то, что заседания окружных избирательных комиссий для избрания членов участковых комиссий еще не начались, и, соответственно, неизвестно, кого выберут на эти позиции, уже начаты попытки в целом дискредитировать процесс избираемых лиц", - отметила Иоселиани на брифинге.
Поэтому пресс-спикер ЦИК обратилась к партиям с просьбой не дискредитировать процесс формирования комиссий и не стигматизировать будущих их членов.
"Мы не раз призывали включенные стороны и сегодня еще раз хотим напомнить им, что такие безосновательные и манипуляционные заявления вредят не только избирательной администрации и ее деятельности, но в целом избирательной среде. Поэтому пусть они не пытаются стигматизировать конкретных людей и не мешают окружным избирательным комиссиям проводить с соблюдением законодательства процесс избрания членов участковых избирательных комиссий", - сказала Иоселиани.
Представитель ЦИК призвала наблюдателей проследить за деятельностью избранных лиц и только после, т. е. уже по решениям и действиям, судить о каждом из членов администрации.
В то же время пресс-спикер ЦИК напомнила, что администрация будет требовать от всех членов комиссии профессионализма и соблюдения высоких стандартов этики.