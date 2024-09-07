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Землетрясение произошло на востоке Грузии
Землетрясение произошло на востоке Грузии
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О пострадавших и разрушениях не сообщается 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T10:41+0400
2024-09-07T10:41+0400
2024-09-07T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в городе Дманиси (регион Квемо Картли) в 46 километрах от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Эпицентр землетрясения, которое зафиксировано в 02:30 по тбилисскому времени, находился на глубине 7 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясения в грузии, землетрясение, грузия, новости, происшествия, квемо картли, дманиси
землетрясения в грузии, землетрясение, грузия, новости, происшествия, квемо картли, дманиси
Землетрясение произошло на востоке Грузии
О пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в городе Дманиси (регион Квемо Картли) в 46 километрах от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое зафиксировано
в 02:30 по тбилисскому времени, находился на глубине 7 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.