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Первые лица Грузии поздравили сборную страны с победой над Чехией в матче Лиги наций
Первые лица Грузии поздравили сборную страны с победой над Чехией в матче Лиги наций
Sputnik Грузия
На поле болельщики увидели результат большого труда, командной игры и таланта, заявил бывший капитан сборной 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T15:47+0400
2024-09-08T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил сборную Грузии по футболу с убедительной победой над командой Чехии, отметив, что для грузинского футбола наступила новая эпоха.Сборная Грузии в матче первого тура Лиги наций УЕФА уверенно обыграла в Тбилиси команду Чехии (4:1). Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета. По словам мэра Тбилиси и бывшего капитана сборной Грузии Кахи Каладзе, на поле болельщики увидели результат большого труда, командной игры и таланта, настоящий праздник. "Спасибо нашим ребятам за огромную радость, которую они подарили своим болельщикам, всей Грузии! Спасибо тренерам сборной и каждому члену сборной, чьи усилия принесли нам такой результат! Да, победа наша! Только побед, Грузия!" – написал Каладзе. Сборная Грузии шокировала сборную Чехии – послесловие к матчу >>На матче против Чехии присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. После встречи он лично поздравил футболистов и тренерский штаб со столь удачным началом сезона в Лиге наций УЕФА. Свой следующий матч сборная Грузии проведет в Тиране против Албании 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бидзина иванишвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе, чехия, уефа, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, бидзина иванишвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе, чехия, уефа, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
Первые лица Грузии поздравили сборную страны с победой над Чехией в матче Лиги наций
На поле болельщики увидели результат большого труда, командной игры и таланта, заявил бывший капитан сборной
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил сборную Грузии по футболу с убедительной победой над командой Чехии, отметив, что для грузинского футбола наступила новая эпоха.
Сборная Грузии в матче первого тура Лиги наций УЕФА уверенно обыграла в Тбилиси команду Чехии (4:1). Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета.
"После впечатляющего дебюта на чемпионате Европы стало ясно, что для грузинского футбола наступила новая, особенная эпоха, что еще раз подтвердила вчерашняя игра. Поздравляю футболистов сборной и всех тех людей, которые внесли свой вклад в формирование этой боевой, сплоченной и вызывающей гордость команды. Я уверен, что впереди нас ждет еще много побед", – говорится в письме Иванишвили.
По словам мэра Тбилиси и бывшего капитана сборной Грузии Кахи Каладзе, на поле болельщики увидели результат большого труда, командной игры и таланта, настоящий праздник.
"Спасибо нашим ребятам за огромную радость, которую они подарили своим болельщикам, всей Грузии! Спасибо тренерам сборной и каждому члену сборной, чьи усилия принесли нам такой результат! Да, победа наша! Только побед, Грузия!" – написал Каладзе.
На матче против Чехии присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. После встречи он лично поздравил футболистов и тренерский штаб со столь удачным началом сезона в Лиге наций УЕФА.
Свой следующий матч сборная Грузии проведет в Тиране против Албании 10 сентября.