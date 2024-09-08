https://sputnik-georgia.ru/20240908/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-sbornuyu-strany-s-pobedoy-nad-chekhiey-v-matche-ligi-natsiy-289805879.html

Первые лица Грузии поздравили сборную страны с победой над Чехией в матче Лиги наций

Первые лица Грузии поздравили сборную страны с победой над Чехией в матче Лиги наций

Sputnik Грузия

На поле болельщики увидели результат большого труда, командной игры и таланта, заявил бывший капитан сборной 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T15:47+0400

2024-09-08T15:47+0400

2024-09-08T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил сборную Грузии по футболу с убедительной победой над командой Чехии, отметив, что для грузинского футбола наступила новая эпоха.Сборная Грузии в матче первого тура Лиги наций УЕФА уверенно обыграла в Тбилиси команду Чехии (4:1). Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета. По словам мэра Тбилиси и бывшего капитана сборной Грузии Кахи Каладзе, на поле болельщики увидели результат большого труда, командной игры и таланта, настоящий праздник. "Спасибо нашим ребятам за огромную радость, которую они подарили своим болельщикам, всей Грузии! Спасибо тренерам сборной и каждому члену сборной, чьи усилия принесли нам такой результат! Да, победа наша! Только побед, Грузия!" – написал Каладзе. Сборная Грузии шокировала сборную Чехии – послесловие к матчу >>На матче против Чехии присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. После встречи он лично поздравил футболистов и тренерский штаб со столь удачным началом сезона в Лиге наций УЕФА. Свой следующий матч сборная Грузии проведет в Тиране против Албании 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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