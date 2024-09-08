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Роскошная победа – оценка матча Грузии с Чехией тренера и игроков

Роскошная победа – оценка матча Грузии с Чехией тренера и игроков

Sputnik Грузия

Футболисты сыграли на чемпионате Европы, увидели, чего они могут добиться как команда, и обрели уверенность, заявил тренер сборной Грузии 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T12:26+0400

2024-09-08T12:26+0400

2024-09-08T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Уверенная победа сборной Грузии над командой Чехии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 4:1 стала для многих неожиданностью.До начала встречи в прессе активно вспоминали июльский матч между Чехией и Грузией в групповом этапе Евро-2024, где команды сыграли вничью 1:1, а голкипер грузинской команды Георгий Мамардашвили записал на свой счет 11 сейвов. По его словам, в первые 20 минут команда показала не лучшую игру, после чего он переговорил с игроками. "Я попросил нападающих Хвичу, Микаутадзе и Чакветадзе не тратить много усилий на защиту, и они с этим прекрасно справились. Если не считать первых минут, команда в целом показала идеальную игру. Мне было интересно, как игроки придут в сборную после чемпионата Европы. Хочу поздравить их с тем, что они приехали с прекрасным настроем и показали отличную игру", – сказал Саньоль. Что касается замен, то, по словам Саньоля, Отар Китеишвили не смог сыграть 90 минут. Автор одного из забитых голов Георгий Чакветадзе тоже попросил о замене. Что касается предстоящей игры против команды Албании 10 сентября, то, по словам Саньоля, Грузии предстоит сложный матч в гостях. "Следующий матч – против Албании, и я уверен, что это будет очень трудный матч. Хоть они и не вышли из группы на чемпионате Европы, это очень сильная команда", – добавил тренер. Остался недоволен игрой своей команды тренер сборной Чехии Иван Гашек. По его словам, особенно провальными были последние 10 минут встречи. По его словам, на чешских игроках сказалась и поддержка местными болельщиками сборной Грузии, так как они очень эмоционально болели за свою команду и это немного угнетало. "Досадно, что мой прогноз на матч не оправдался. Надеюсь, против Украины мы сыграем лучше и результат будет лучше", – сказал главный тренер сборной Чехии. По словам нападающего и одного из лидеров сборной Хвичи Кварацхелия, победа над Чехией была важной и заслуженной, а сборная Грузии показала красивый футбол. "Это была очень важная победа. На мой взгляд, мы давно не играли в такой красивый футбол и очень довольны. Были некоторые ошибки, которые обязательно нужно исправить, но мы это проанализируем. Победа со счетом 4:1 над такой сильной командой как Чехия очень важна. Мы использовали практически все созданные эпизоды и, думаю, заслуженно победили", – сказал Кварацхелия. По словам футболиста, не менее важно будет обыграть Албанию в гостевом матче в Тиране. Свой первый гол за сборную Грузии забил полузащитник Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, игроки продолжат работать ежедневно, чтобы двигаться вперед и показывать такой же красивый футбол. "Мы очень рады, что вернулись и сыграли в Тбилиси. Эта победа принадлежит всем болельщикам, пришедшим на стадион или нет. Мы праздновали победу в раздевалке, но нам предстоит игра через два дня, мы не должны останавливаться и, чтобы добиться желаемого результата, мы должны работать каждый день и двигаться вперед, прогресс постоянен", – сказал Кочорашвили. Перед началом встречи нападающему сборной Грузии Георгию (Жоржу) Микаутадзе вручили награду, как лучшему бомбардиру Евро-2024, на котором он отличился тремя голами и одной результативной передачей. По словам футболиста, эта награда, которую он будет хранить до конца жизни. "Сегодня вся команда играла хорошо, и мы выиграли со счетом 4:1. Мы забили много голов и набрали три очка. Я был рад получить награду лучшего бомбардира Евро-2024 перед игрой, и она будет со мной до конца моей жизни. Теперь нам нужно продолжать двигаться вперед и перейти на другой этап", – сказал Микаутадзе. На 33 минуте забил нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти, который сам же и заработал. На 53 минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник Георгий Чакветадзе с передачи Кварацхелии. Сборная Грузии шокировала сборную Чехии – послесловие к матчу >>На 63 минуте довел счет до разгромного грузинский форвард Жорж Микаутадзе с подачи Луки Лочошвили. Еще через три минуты забил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили с подачи Чакветадзе. На 80 минуте отличился полузащитник сборной Чехии Лукаш Калвах – 4:1. Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета. Следующую встречу сборная Грузии проведет в Тиране против Албании 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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