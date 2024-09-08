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Роскошная победа – оценка матча Грузии с Чехией тренера и игроков
Роскошная победа – оценка матча Грузии с Чехией тренера и игроков
Sputnik Грузия
Футболисты сыграли на чемпионате Европы, увидели, чего они могут добиться как команда, и обрели уверенность, заявил тренер сборной Грузии 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Уверенная победа сборной Грузии над командой Чехии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 4:1 стала для многих неожиданностью.До начала встречи в прессе активно вспоминали июльский матч между Чехией и Грузией в групповом этапе Евро-2024, где команды сыграли вничью 1:1, а голкипер грузинской команды Георгий Мамардашвили записал на свой счет 11 сейвов. По его словам, в первые 20 минут команда показала не лучшую игру, после чего он переговорил с игроками. "Я попросил нападающих Хвичу, Микаутадзе и Чакветадзе не тратить много усилий на защиту, и они с этим прекрасно справились. Если не считать первых минут, команда в целом показала идеальную игру. Мне было интересно, как игроки придут в сборную после чемпионата Европы. Хочу поздравить их с тем, что они приехали с прекрасным настроем и показали отличную игру", – сказал Саньоль. Что касается замен, то, по словам Саньоля, Отар Китеишвили не смог сыграть 90 минут. Автор одного из забитых голов Георгий Чакветадзе тоже попросил о замене. Что касается предстоящей игры против команды Албании 10 сентября, то, по словам Саньоля, Грузии предстоит сложный матч в гостях. "Следующий матч – против Албании, и я уверен, что это будет очень трудный матч. Хоть они и не вышли из группы на чемпионате Европы, это очень сильная команда", – добавил тренер. Остался недоволен игрой своей команды тренер сборной Чехии Иван Гашек. По его словам, особенно провальными были последние 10 минут встречи. По его словам, на чешских игроках сказалась и поддержка местными болельщиками сборной Грузии, так как они очень эмоционально болели за свою команду и это немного угнетало. "Досадно, что мой прогноз на матч не оправдался. Надеюсь, против Украины мы сыграем лучше и результат будет лучше", – сказал главный тренер сборной Чехии. По словам нападающего и одного из лидеров сборной Хвичи Кварацхелия, победа над Чехией была важной и заслуженной, а сборная Грузии показала красивый футбол. "Это была очень важная победа. На мой взгляд, мы давно не играли в такой красивый футбол и очень довольны. Были некоторые ошибки, которые обязательно нужно исправить, но мы это проанализируем. Победа со счетом 4:1 над такой сильной командой как Чехия очень важна. Мы использовали практически все созданные эпизоды и, думаю, заслуженно победили", – сказал Кварацхелия. По словам футболиста, не менее важно будет обыграть Албанию в гостевом матче в Тиране. Свой первый гол за сборную Грузии забил полузащитник Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, игроки продолжат работать ежедневно, чтобы двигаться вперед и показывать такой же красивый футбол. "Мы очень рады, что вернулись и сыграли в Тбилиси. Эта победа принадлежит всем болельщикам, пришедшим на стадион или нет. Мы праздновали победу в раздевалке, но нам предстоит игра через два дня, мы не должны останавливаться и, чтобы добиться желаемого результата, мы должны работать каждый день и двигаться вперед, прогресс постоянен", – сказал Кочорашвили. Перед началом встречи нападающему сборной Грузии Георгию (Жоржу) Микаутадзе вручили награду, как лучшему бомбардиру Евро-2024, на котором он отличился тремя голами и одной результативной передачей. По словам футболиста, эта награда, которую он будет хранить до конца жизни. "Сегодня вся команда играла хорошо, и мы выиграли со счетом 4:1. Мы забили много голов и набрали три очка. Я был рад получить награду лучшего бомбардира Евро-2024 перед игрой, и она будет со мной до конца моей жизни. Теперь нам нужно продолжать двигаться вперед и перейти на другой этап", – сказал Микаутадзе. На 33 минуте забил нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти, который сам же и заработал. На 53 минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник Георгий Чакветадзе с передачи Кварацхелии. Сборная Грузии шокировала сборную Чехии – послесловие к матчу >>На 63 минуте довел счет до разгромного грузинский форвард Жорж Микаутадзе с подачи Луки Лочошвили. Еще через три минуты забил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили с подачи Чакветадзе. На 80 минуте отличился полузащитник сборной Чехии Лукаш Калвах – 4:1. Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета. Следующую встречу сборная Грузии проведет в Тиране против Албании 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, отар китеишвили, чехия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, отар китеишвили, чехия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Роскошная победа – оценка матча Грузии с Чехией тренера и игроков
12:26 08.09.2024 (обновлено: 13:00 08.09.2024)
Футболисты сыграли на чемпионате Европы, увидели, чего они могут добиться как команда, и обрели уверенность, заявил тренер сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Уверенная победа сборной Грузии над командой Чехии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 4:1 стала для многих неожиданностью.
До начала встречи в прессе активно вспоминали июльский матч между Чехией и Грузией в групповом этапе Евро-2024, где команды сыграли вничью 1:1, а голкипер грузинской команды Георгий Мамардашвили записал на свой счет 11 сейвов.
"За три года мы прошли большой путь, многие вещи не были видны со стороны. Я верил, что у этой команды есть будущее. Ребята сыграли на чемпионате Европы, увидели, чего они могут добиться как команда, и обрели уверенность", – сказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль после матча.
По его словам, в первые 20 минут команда показала не лучшую игру, после чего он переговорил с игроками.
"Я попросил нападающих Хвичу, Микаутадзе и Чакветадзе не тратить много усилий на защиту, и они с этим прекрасно справились. Если не считать первых минут, команда в целом показала идеальную игру. Мне было интересно, как игроки придут в сборную после чемпионата Европы. Хочу поздравить их с тем, что они приехали с прекрасным настроем и показали отличную игру", – сказал Саньоль.
Что касается замен, то, по словам Саньоля, Отар Китеишвили не смог сыграть 90 минут. Автор одного из забитых голов Георгий Чакветадзе тоже попросил о замене.
"Китеишвили – один из самых недооцененных игроков Европы. Его значимость для нас проявилась еще тогда, когда он не смог нам помочь в нескольких матчах Евро-2024. Он может играть в топлиге, Отар прекрасно играет свою роль, и я рад, что у нас есть такой игрок", – сказал Саньоль.
Что касается предстоящей игры против команды Албании 10 сентября, то, по словам Саньоля, Грузии предстоит сложный матч в гостях.
"Следующий матч – против Албании, и я уверен, что это будет очень трудный матч. Хоть они и не вышли из группы на чемпионате Европы, это очень сильная команда", – добавил тренер.
Остался недоволен игрой своей команды тренер сборной Чехии Иван Гашек. По его словам, особенно провальными были последние 10 минут встречи.
"Я не могу оценить нашу игру положительно. Об этом свидетельствует единственный гол, забитый нашими игроками. Я не доволен результатом. Особенно мне не понравились последние 10 минут. Грузинские футболисты обыграли нашу команду с большим отрывом", – сказал Гашек.
По его словам, на чешских игроках сказалась и поддержка местными болельщиками сборной Грузии, так как они очень эмоционально болели за свою команду и это немного угнетало.
"Досадно, что мой прогноз на матч не оправдался. Надеюсь, против Украины мы сыграем лучше и результат будет лучше", – сказал главный тренер сборной Чехии.
По словам нападающего и одного из лидеров сборной Хвичи Кварацхелия, победа над Чехией была важной и заслуженной, а сборная Грузии показала красивый футбол.
"Это была очень важная победа. На мой взгляд, мы давно не играли в такой красивый футбол и очень довольны. Были некоторые ошибки, которые обязательно нужно исправить, но мы это проанализируем. Победа со счетом 4:1 над такой сильной командой как Чехия очень важна. Мы использовали практически все созданные эпизоды и, думаю, заслуженно победили", – сказал Кварацхелия.
По словам футболиста, не менее важно будет обыграть Албанию в гостевом матче в Тиране.
Свой первый гол за сборную Грузии забил полузащитник Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, игроки продолжат работать ежедневно, чтобы двигаться вперед и показывать такой же красивый футбол.
"Мы очень рады, что вернулись и сыграли в Тбилиси. Эта победа принадлежит всем болельщикам, пришедшим на стадион или нет. Мы праздновали победу в раздевалке, но нам предстоит игра через два дня, мы не должны останавливаться и, чтобы добиться желаемого результата, мы должны работать каждый день и двигаться вперед, прогресс постоянен", – сказал Кочорашвили.
Перед началом встречи нападающему сборной Грузии Георгию (Жоржу) Микаутадзе вручили награду, как лучшему бомбардиру Евро-2024, на котором он отличился тремя голами и одной результативной передачей.
По словам футболиста, эта награда, которую он будет хранить до конца жизни.
"Сегодня вся команда играла хорошо, и мы выиграли со счетом 4:1. Мы забили много голов и набрали три очка. Я был рад получить награду лучшего бомбардира Евро-2024 перед игрой, и она будет со мной до конца моей жизни. Теперь нам нужно продолжать двигаться вперед и перейти на другой этап", – сказал Микаутадзе.
На 33 минуте забил нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти, который сам же и заработал. На 53 минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник Георгий Чакветадзе с передачи Кварацхелии.
На 63 минуте довел счет до разгромного грузинский форвард Жорж Микаутадзе с подачи Луки Лочошвили. Еще через три минуты забил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили с подачи Чакветадзе. На 80 минуте отличился полузащитник сборной Чехии Лукаш Калвах – 4:1.
Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета.
Следующую встречу сборная Грузии проведет в Тиране против Албании 10 сентября.