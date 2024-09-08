https://sputnik-georgia.ru/20240908/tsik-gruzii-provedet-instsenirovku-vyborov-v-masshtabakh-strany-289806859.html

ЦИК Грузии проведет инсценировку выборов в масштабах страны

ЦИК Грузии проведет инсценировку выборов в масштабах страны

Sputnik Грузия

Цель мероприятия – информирование избирателей об использовании новых избирательных технологий 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T19:54+0400

2024-09-08T19:54+0400

2024-09-08T20:17+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия реализует еще один масштабный проект перед предстоящими парламентскими выборами – 11 сентября на 598 избирательных участках по всей стране, в том числе в регионах проживания этнических меньшинств, пройдет имитированное голосование, принять участие в котором сможет любой избиратель, сообщили в пресс-службе комиссии.Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Цель мероприятия – информирование избирателей об использовании новых избирательных технологий и развитие практических навыков проведения голосования. Процесс пробного голосования начнется с 11:00 и продолжится до 18:00. Список избирательных участков, на которых будет проводиться имитированное голосование, по избирательным округам доступен по ссылке: https://cesko.ge/static/file/202409085742-imitacia.pdf Избирательная администрация призывает граждан воспользоваться еще одной возможностью усовершенствовать свои практические навыки в процедурах голосования, принять участие в имитированном голосовании и лично ознакомиться с избирательной технологией. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>В результате реализуемой в Грузии избирательной реформы очередные и все последующие выборы парламента будут проведены с использованием избирательных технологий. На выборах 26 октября почти 90% избирателей примут участие в голосовании с использованием избирательных технологий. Меняются процедуры проверки (регистрации) избирателей и голосования. Соответственно, информирование и просвещение избирателей о технологических инновациях является одним из главных приоритетов избирательной администрации. За полтора года до всеобщих выборов избирательная администрация начала масштабную информационную кампанию, которая также перекликается с международными стандартами и рекомендациями. Демонстрации избирательных технологий постепенно проводятся по всей стране в местах массового скопления людей, в государственных и частных структурах. На сегодня, по информации ЦИК, таким образом проинформировано более полумиллиона грузинских избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024