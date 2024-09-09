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Грузинские чемпионы и призеры паралимпиады в Париже получат госнаграды

Грузинские чемпионы и призеры паралимпиады в Париже получат госнаграды

Sputnik Грузия

Паралимпийская сборная Грузии завоевала на Играх 2024 в Париже рекордные девять медалей 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T13:52+0400

2024-09-09T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Победители и призеры паралимпийских игр в Париже, а также тренеры будут представлены к соответствующим высшим государственным наградам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Паралимпийская сборная Грузии завоевала на Играх 2024 в Париже рекордное количество медалей – девять: одно золото, четыре серебра, четыре бронзы. Паралимпийцы улучшили результат олимпийской сборной, которая вернулась на родину с семью медалями (три золота, три серебра, одна бронза). Грузинские олимпийцы по распоряжению премьер-министра были представлены к государственным наградам: чемпионы – к ордену Победы имени Святого Георгия, а призеры – к ордену Чести. Грузинский параатлет установил рекорд на Играх в Париже и выиграл золотую медаль >>Кроме того, выдающиеся грузинские спортсмены, дзюдоист Лаша Шавдатуашвили и стрелок из пистолета Нино Салуквадзе, были представлены к ордену Победы имени Святого Георгия, несмотря на то, что они не смогли заработать медали на Олимпиаде в Париже. Грузия на Паралимпийских играх 2024 Чемпионом турнира в толкании ядра стал параатлет Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани, стрелок Владимир Чинчараули, парадзюдоист Реваз Чикоидзе (+90 кг), бронзовые медали у парадзюдоистки Инны Калдани, паратхэквондистки Анны Джапаридзе, пафехтовальщицы Нино Тибилашвили и паратяжелоатлета Акакий Джинчарадзе. В составе сборной Грузии на Паралимпиаде в Париже выступили 14 спортсменов в шести видах спорта. Сборная Грузии принимает участие в летних паралимпиадах с 2008 года. Всего до Игр в Париже грузинские спортсмены завоевали четыре медали, из них три – на предыдущей Олимпиаде в Токио (2021 год) и одну – в Рио (2016 год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, париж, ираклий кобахидзе, лаша шавдатуашвили, нино салуквадзе, тбилиси, токио