https://sputnik-georgia.ru/20240909/chislo-gruzovykh-reysov-mezhdu-gruziey-i-kitaem-uvelichilos-289814626.html

Число грузовых рейсов между Грузией и Китаем увеличилось

Число грузовых рейсов между Грузией и Китаем увеличилось

Sputnik Грузия

Китайская авиакомпания SF Airlines запустила новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Урумчи с Тбилиси, с июля 2024 года 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T15:09+0400

2024-09-09T15:09+0400

2024-09-09T15:09+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

китай

агентство гражданской авиации

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/17/249789191_0:0:3343:1881_1920x0_80_0_0_f3e6f8d04c7a324a9a9100aa216ccd0e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Китайская авиакомпания SF Airlines увеличила частоту чартерных грузовых рейсов по маршруту Тбилиси-Урумчи-Тбилиси до двух с сентября 2024 года, сообщило Агентство гражданской авиации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>SF Airlines запустила новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Урумчи с Тбилиси, с июля 2024 года. Рейсы выполняются на Боинге типа B757. Урумчи является крупнейшим промышленным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). С 2023 года из Урумчи в Тбилиси стартовали пассажирские авиаперевозки. Одна из ведущих авиакомпаний Китая China Southern Airlines выполнила первый за три года регулярный рейс Урумчи-Тбилиси-Урумчи 27 января. Запущен грузовой авиарейс из Грузии в Милан через Китай>>China Southern Airlines приостановила полеты в Грузию в январе 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последний регулярный рейс был осуществлен 23 января 2020 года. Кроме того, с 15 сентября 2024 года выполнять прямые пассажирские рейсы между Тбилиси и Урумчи начнет и вторая крупнейшая китайская авиакомпания Air China.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, китай, агентство гражданской авиации