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Число грузовых рейсов между Грузией и Китаем увеличилось
Число грузовых рейсов между Грузией и Китаем увеличилось
Sputnik Грузия
Китайская авиакомпания SF Airlines запустила новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Урумчи с Тбилиси, с июля 2024 года 09.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Китайская авиакомпания SF Airlines увеличила частоту чартерных грузовых рейсов по маршруту Тбилиси-Урумчи-Тбилиси до двух с сентября 2024 года, сообщило Агентство гражданской авиации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>SF Airlines запустила новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Урумчи с Тбилиси, с июля 2024 года. Рейсы выполняются на Боинге типа B757. Урумчи является крупнейшим промышленным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). С 2023 года из Урумчи в Тбилиси стартовали пассажирские авиаперевозки. Одна из ведущих авиакомпаний Китая China Southern Airlines выполнила первый за три года регулярный рейс Урумчи-Тбилиси-Урумчи 27 января. Запущен грузовой авиарейс из Грузии в Милан через Китай>>China Southern Airlines приостановила полеты в Грузию в январе 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последний регулярный рейс был осуществлен 23 января 2020 года. Кроме того, с 15 сентября 2024 года выполнять прямые пассажирские рейсы между Тбилиси и Урумчи начнет и вторая крупнейшая китайская авиакомпания Air China.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, китай, агентство гражданской авиации
грузия, новости, экономика, тбилиси, китай, агентство гражданской авиации
Число грузовых рейсов между Грузией и Китаем увеличилось
Китайская авиакомпания SF Airlines запустила новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Урумчи с Тбилиси, с июля 2024 года
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Китайская авиакомпания SF Airlines увеличила частоту чартерных грузовых рейсов по маршруту Тбилиси-Урумчи-Тбилиси до двух с сентября 2024 года, сообщило Агентство гражданской авиации.
SF Airlines запустила новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Урумчи с Тбилиси, с июля 2024 года. Рейсы выполняются на Боинге типа B757.
Авиаперевозчик уже получил разрешение на выполнение рейсов с увеличенной частотой от Агентства гражданской авиации.
Урумчи является крупнейшим промышленным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).
С 2023 года из Урумчи в Тбилиси стартовали пассажирские авиаперевозки. Одна из ведущих авиакомпаний Китая China Southern Airlines выполнила первый за три года регулярный рейс Урумчи-Тбилиси-Урумчи 27 января.
China Southern Airlines приостановила полеты в Грузию в январе 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последний регулярный рейс был осуществлен 23 января 2020 года.
Кроме того, с 15 сентября 2024 года выполнять прямые пассажирские рейсы между Тбилиси и Урумчи начнет и вторая крупнейшая китайская авиакомпания Air China.