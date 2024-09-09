https://sputnik-georgia.ru/20240909/kak-kontroliruyutsya-zaprety-antitabachnogo-zakonodatelstva-v-gruzii-289780043.html

Как контролируются запреты Антитабачного законодательства в Грузии?

Как контролируются запреты Антитабачного законодательства в Грузии?

Sputnik Грузия

Правила курения чаще нарушаются в медучреждениях, нежели в кафе и ресторанах, а самая тревожная ситуация – в такси, утверждает эксперт 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T10:52+0400

2024-09-09T10:52+0400

2024-09-09T10:52+0400

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грузия без дыма: курение в общественных местах запрещено

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борьба с курением

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Уровень исполнения закона "О контроле табака" на высоком уровне, однако, в последнее время проблемой является появление новой табачной продукции, заявил директор Центра контроля табака Георгий Маградзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. Эксперт рассказал о результатах мониторинга за исполнением закона, который осуществляется в рамках госпрограммы, и осуществляется в течение года. По его словам, в течение месяца проверяют определенное количество объектов по всей стране.Переход на стандартные пачки сигарет в Грузии вновь откладывается>> В плане контроля запрета на курение в месяц проверяют примерно до 400 объектов, а также осуществляются повторные проверки. Кроме того, ежемесячно проверку проходят более 300 торговых объектов, и происходит наблюдение за фактами рекламы табачных изделий как на улицах, так и в Интернете. Тем не менее, по его словам, эти нарушения не катастрофичны и выявлены примерно в 8-10% проверенных объектов, что является низким показателем. Также, по словам Маградзе, проблему представляют и промоагенты, которые предлагают посетителям торговых объектов принять участие в опросе и таким образом популяризируют определенную продукцию. Это запрещено законом, и за это полагается большой штраф. Промоагентство, у которого нанята промодевушка, штрафуется от 3 до 5 тысяч лари. Кроме того, в таком случае в размере 3 тысяч предусмотрен штраф и для торгового объекта, который предоставил свою территорию. Ситуация с запретом курения также достаточно стабильна, и уровень исполнения закона достаточно высок, считает Маградзе. По его словам, правила курения чаще нарушаются в медучреждениях, нежели в кафе и ресторанах, а самая тревожная ситуация – в такси. На сегодняшний день штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае, 100 лари – при повторном нарушении, 200 лари – при каждом следующем нарушении. Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, курение, грузия без дыма: курение в общественных местах запрещено, запрет на курение, борьба с курением