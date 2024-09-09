https://sputnik-georgia.ru/20240909/skolko-zarabotali-na-reklame-veduschie-telekompanii-gruzii--dannye-za-vtoroy-kvartal-289809366.html
Сколько заработали ведущие ТВ Грузии на рекламе?
Сколько заработали ведущие ТВ Грузии на рекламе?
Sputnik Грузия
Больше всего на рекламе заработал телеканал "Имеди" 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T18:08+0400
2024-09-09T18:08+0400
2024-09-09T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Доходы телерадиовещателей Грузии от рекламы во втором квартале 2024 года составили 17,9 млн лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Доходы от коммерческой рекламы включают коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телеторговлю и коммерческие объявления. Во II квартале 2024 года у телекомпании "Имеди" рекламу заказала 161 компания, что позволило заработать 6 млн лари. Это на 2,2 млн лари меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего во II квартале 2024 года у телекомпании "Рустави 2" (медиа-холдинг) было 156 заказчиков и коммерческий доход составил 2,8 млн лари, что на 500 тысяч лари меньше, чем в апреле-июне 2023 года. Всего за тот же период телекомпания "Мтавари архи" разместила рекламы 68 компаний и доход составил 1,9 миллиона лари. У "Пос ТВ" – 45 заказчиков, а доход составил 1,4 млн лари. Телекомпания "Формула" за тот же период разместила рекламы 48 компаний и заработала 1,2 млн лари, на 200 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от рекламы грузинских телеканалов снизились >>Во II квартале этого года у телекомпании "Пирвели" было 55 заказчиков, а доходы от рекламы составили 1,2 млн лари (снижение на 400 тысяч). Что касается GDS, то за тот же период число их компаний-заказчиков составило 42 агентства, а доход 600 тысяч лари. Между тем, во втором квартале на 100 тысяч лари больше заработали "Общественный вещатель" Грузии и "Силкнет", получив 600 тысяч лари и 200 тысяч лари дохода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, телевидение, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, экономика, новости, телевидение, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Сколько заработали ведущие ТВ Грузии на рекламе?
18:08 09.09.2024 (обновлено: 18:42 09.09.2024)
Больше всего на рекламе заработал телеканал "Имеди"
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Доходы телерадиовещателей Грузии от рекламы во втором квартале 2024 года составили 17,9 млн лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.
Доходы от коммерческой рекламы включают коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телеторговлю и коммерческие объявления.
Во II квартале 2024 года у телекомпании "Имеди" рекламу заказала 161 компания, что позволило заработать 6 млн лари. Это на 2,2 млн лари меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Всего во II квартале 2024 года у телекомпании "Рустави 2" (медиа-холдинг) было 156 заказчиков и коммерческий доход составил 2,8 млн лари, что на 500 тысяч лари меньше, чем в апреле-июне 2023 года.
Всего за тот же период телекомпания "Мтавари архи" разместила рекламы 68 компаний и доход составил 1,9 миллиона лари. У "Пос ТВ" – 45 заказчиков, а доход составил 1,4 млн лари.
Телекомпания "Формула" за тот же период разместила рекламы 48 компаний и заработала 1,2 млн лари, на 200 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во II квартале этого года у телекомпании "Пирвели" было 55 заказчиков, а доходы от рекламы составили 1,2 млн лари (снижение на 400 тысяч).
Что касается GDS, то за тот же период число их компаний-заказчиков составило 42 агентства, а доход 600 тысяч лари.
Между тем, во втором квартале на 100 тысяч лари больше заработали "Общественный вещатель" Грузии и "Силкнет", получив 600 тысяч лари и 200 тысяч лари дохода.