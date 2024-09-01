https://sputnik-georgia.ru/20240901/dokhody-ot-reklamy-gruzinskikh-telekanalov-snizilis-289680440.html

Доходы от рекламы грузинских телеканалов снизились

Доходы от рекламы грузинских телеканалов снизились

Sputnik Грузия

Доход телекомпаний во втором квартале составил 17,9 миллиона лари, что на 14,8% меньше аналогичного показателя 2023 года 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T16:45+0400

2024-09-01T16:45+0400

2024-09-01T16:45+0400

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии во втором квартале 2024 года сократились на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 20 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным комиссии, доход телекомпаний составил 17,9 миллиона лари, что на 14,8% меньше аналогичного показателя 2023 года. При этом 67,6% всего дохода от рекламы телеканалов составил доход от прямой рекламы, а 17,5% – от размещения продукта. Предположительной причиной сокращения доходов от рекламы комиссия назвала изменения в режиме работы вещателей в этот период. В частности, работа вещателей в чрезвычайном режиме полностью изменила сеть вещания, поскольку именно в этот период вещатели освещали текущие события в стране в непрерывном формате. Как вещателям Грузии освещать предвыборный процесс – новое руководство регулятора >>С 15 апреля в Тбилиси примерно месяц проходили ежедневные масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводили оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют закон "О прозрачности иностранного влияния" "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Указанные обстоятельства также повлияли на решение заказчиков рекламы, которые решили не запускать в этот период новые рекламные кампании. Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению со вторым кварталом 2023 года сократился на 2,2 млн лари и составил 6 млн лари. Коммерческий доход "Рустави 2" (медиа-холдинга) составил 2,8 млн лари, что на 500 тысяч лари меньше, чем в апреле-июне 2023 года. Доходы "Мтавари архи" и PosTV снизились на 0,1 миллиона лари и составили 1,9 миллиона лари и 1,4 миллиона лари соответственно. Телекомпания "Формула" заработала 1,2 миллиона лари (на 200 тысяч лари меньше). Телеканал "Альт-Инфо" в Грузии получил предупреждение из-за рекламы >>Кроме того, снизились доходы от рекламы и телекомпании "Пирвели" – на 400 тысяч лари и составили 1 миллион лари. За отчетный период не изменились лишь доходы "Джи-ди-ес" и медиаплатформы BMG, которые заработали на рекламе 600 тысяч лари и 900 тысяч лари соответственно. Между тем, во втором квартале на 100 тысяч лари больше заработали "Общественный вещатель" Грузии и "Силкнет", получив 600 тысяч лари и 200 тысяч лари дохода. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы в апреле-июне текущего года выросли на 11,8% и составили 2,1 млн лари. 91% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, общество, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии