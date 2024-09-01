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Доходы от рекламы грузинских телеканалов снизились
Доходы от рекламы грузинских телеканалов снизились
Sputnik Грузия
Доход телекомпаний во втором квартале составил 17,9 миллиона лари, что на 14,8% меньше аналогичного показателя 2023 года 01.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-01T16:45+0400
2024-09-01T16:45+0400
2024-09-01T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии во втором квартале 2024 года сократились на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 20 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным комиссии, доход телекомпаний составил 17,9 миллиона лари, что на 14,8% меньше аналогичного показателя 2023 года. При этом 67,6% всего дохода от рекламы телеканалов составил доход от прямой рекламы, а 17,5% – от размещения продукта. Предположительной причиной сокращения доходов от рекламы комиссия назвала изменения в режиме работы вещателей в этот период. В частности, работа вещателей в чрезвычайном режиме полностью изменила сеть вещания, поскольку именно в этот период вещатели освещали текущие события в стране в непрерывном формате. Как вещателям Грузии освещать предвыборный процесс – новое руководство регулятора >>С 15 апреля в Тбилиси примерно месяц проходили ежедневные масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводили оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют закон "О прозрачности иностранного влияния" "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Указанные обстоятельства также повлияли на решение заказчиков рекламы, которые решили не запускать в этот период новые рекламные кампании. Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению со вторым кварталом 2023 года сократился на 2,2 млн лари и составил 6 млн лари. Коммерческий доход "Рустави 2" (медиа-холдинга) составил 2,8 млн лари, что на 500 тысяч лари меньше, чем в апреле-июне 2023 года. Доходы "Мтавари архи" и PosTV снизились на 0,1 миллиона лари и составили 1,9 миллиона лари и 1,4 миллиона лари соответственно. Телекомпания "Формула" заработала 1,2 миллиона лари (на 200 тысяч лари меньше). Телеканал "Альт-Инфо" в Грузии получил предупреждение из-за рекламы >>Кроме того, снизились доходы от рекламы и телекомпании "Пирвели" – на 400 тысяч лари и составили 1 миллион лари. За отчетный период не изменились лишь доходы "Джи-ди-ес" и медиаплатформы BMG, которые заработали на рекламе 600 тысяч лари и 900 тысяч лари соответственно. Между тем, во втором квартале на 100 тысяч лари больше заработали "Общественный вещатель" Грузии и "Силкнет", получив 600 тысяч лари и 200 тысяч лари дохода. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы в апреле-июне текущего года выросли на 11,8% и составили 2,1 млн лари. 91% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, общество, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, экономика, новости, общество, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Доходы от рекламы грузинских телеканалов снизились
Доход телекомпаний во втором квартале составил 17,9 миллиона лари, что на 14,8% меньше аналогичного показателя 2023 года
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии во втором квартале 2024 года сократились на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 20 миллионов лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.
Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины.
По данным комиссии, доход телекомпаний составил 17,9 миллиона лари, что на 14,8% меньше аналогичного показателя 2023 года.
При этом 67,6% всего дохода от рекламы телеканалов составил доход от прямой рекламы, а 17,5% – от размещения продукта.
Предположительной причиной сокращения доходов от рекламы комиссия назвала изменения в режиме работы вещателей в этот период.
В частности, работа вещателей в чрезвычайном режиме полностью изменила сеть вещания, поскольку именно в этот период вещатели освещали текущие события в стране в непрерывном формате.
С 15 апреля в Тбилиси примерно месяц проходили ежедневные масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводили оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют закон "О прозрачности иностранного влияния" "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса.
Указанные обстоятельства также повлияли на решение заказчиков рекламы, которые решили не запускать в этот период новые рекламные кампании.
"Другие обстоятельства, такие как законодательные изменения или введение новых правил в отношении рекламы, которые могли повлиять на доходы от рекламы, в отчетном периоде не были выявлены", - говорится в сообщении.
Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению со вторым кварталом 2023 года сократился на 2,2 млн лари и составил 6 млн лари.
Коммерческий доход "Рустави 2" (медиа-холдинга) составил 2,8 млн лари, что на 500 тысяч лари меньше, чем в апреле-июне 2023 года.
Доходы "Мтавари архи" и PosTV снизились на 0,1 миллиона лари и составили 1,9 миллиона лари и 1,4 миллиона лари соответственно.
Телекомпания "Формула" заработала 1,2 миллиона лари (на 200 тысяч лари меньше).
Кроме того, снизились доходы от рекламы и телекомпании "Пирвели" – на 400 тысяч лари и составили 1 миллион лари.
За отчетный период не изменились лишь доходы "Джи-ди-ес" и медиаплатформы BMG, которые заработали на рекламе 600 тысяч лари и 900 тысяч лари соответственно.
Между тем, во втором квартале на 100 тысяч лари больше заработали "Общественный вещатель" Грузии и "Силкнет", получив 600 тысяч лари и 200 тысяч лари дохода.
Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы в апреле-июне текущего года выросли на 11,8% и составили 2,1 млн лари. 91% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.