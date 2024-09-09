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Тбилиси примет клубный чемпионат мира по футболу 7х7

Тбилиси примет клубный чемпионат мира по футболу 7х7

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу 7х7 уже три года участвует в чемпионатах, организованных ISF 09.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Впервые в Тбилиси 11-15 сентября пройдет клубный чемпионат мира Socca Grand Prix Sevens по футболу 7х7, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Изначально футбол 7х7 разрабатывался как игра для людей с ограниченными возможностями, и в 1984 году он был включен в программу Паралимпийских игр. В последние годы футболом 7х7 стали заниматься и спортсмены без ограничений по здоровью. Тайм длится 30 минут, и на поле за одну команду играют семь игроков. За главный приз будут бороться 16 команд из 13 стран: четыре грузинские и 12 иностранных. В Тбилиси приедут клубы из США, Испании, Португалии, Хорватии, Бельгии, Украины, Турции, Греции, Молдовы, Кипра, Египта и Омана. Турнир является совместным проектом Международной федерации футбола (ISF) и Socca Georgia Football, а местным организатором является Футбольная ассоциация Грузии 7×7, основанная в 2019 году. Сборная Грузии по футболу 7х7 уже три года участвует в чемпионатах, организованных ISF.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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