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Тбилиси примет клубный чемпионат мира по футболу 7х7
Тбилиси примет клубный чемпионат мира по футболу 7х7
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу 7х7 уже три года участвует в чемпионатах, организованных ISF 09.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Впервые в Тбилиси 11-15 сентября пройдет клубный чемпионат мира Socca Grand Prix Sevens по футболу 7х7, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Изначально футбол 7х7 разрабатывался как игра для людей с ограниченными возможностями, и в 1984 году он был включен в программу Паралимпийских игр. В последние годы футболом 7х7 стали заниматься и спортсмены без ограничений по здоровью. Тайм длится 30 минут, и на поле за одну команду играют семь игроков. За главный приз будут бороться 16 команд из 13 стран: четыре грузинские и 12 иностранных. В Тбилиси приедут клубы из США, Испании, Португалии, Хорватии, Бельгии, Украины, Турции, Греции, Молдовы, Кипра, Египта и Омана. Турнир является совместным проектом Международной федерации футбола (ISF) и Socca Georgia Football, а местным организатором является Футбольная ассоциация Грузии 7×7, основанная в 2019 году. Сборная Грузии по футболу 7х7 уже три года участвует в чемпионатах, организованных ISF.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, сша, испания
Тбилиси примет клубный чемпионат мира по футболу 7х7
Сборная Грузии по футболу 7х7 уже три года участвует в чемпионатах, организованных ISF
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Впервые в Тбилиси 11-15 сентября пройдет клубный чемпионат мира Socca Grand Prix Sevens по футболу 7х7, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии.
Изначально футбол 7х7 разрабатывался как игра для людей с ограниченными возможностями, и в 1984 году он был включен в программу Паралимпийских игр. В последние годы футболом 7х7 стали заниматься и спортсмены без ограничений по здоровью. Тайм длится 30 минут, и на поле за одну команду играют семь игроков.
Игры начнутся 11 сентября в 14:00, а официальное открытие турнира запланировано на 20:30. Матчи пройдут на стадионе в парке Мзиури.
За главный приз будут бороться 16 команд из 13 стран: четыре грузинские и 12 иностранных. В Тбилиси приедут клубы из США, Испании, Португалии, Хорватии, Бельгии, Украины, Турции, Греции, Молдовы, Кипра, Египта и Омана.
Турнир является совместным проектом Международной федерации футбола (ISF) и Socca Georgia Football, а местным организатором является Футбольная ассоциация Грузии 7×7, основанная в 2019 году.
Сборная Грузии по футболу 7х7 уже три года участвует в чемпионатах, организованных ISF.