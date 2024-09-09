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Украина отозвала из Грузии временного поверенного из-за "непонимания реалий"
Украина отозвала из Грузии временного поверенного из-за "непонимания реалий"
Sputnik Грузия
Как заявил глава МИД Украины, сегодня каждый посол страны должен действовать инициативно и своим примером показывать силу украинской дипломатии 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T11:43+0400
2024-09-09T11:43+0400
2024-09-09T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Об этом новый глава МИД Украины написал накануне на своей странице в социальной сети Facebook* после встречи с послами и генеральными консулами Украины. Как отметил Сибига, он прекрасно знает, что такое работать послом и как сделать эту работу более эффективной. По его словам, сегодня каждый посол Украины должен быть "играющим игроком", который действует инициативно и своим примером показывает силу украинской дипломатии.Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Тбилиси в марте 2022 года. Спустя год с небольшим в июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом стало состояние экс-президента Грузии, осужденного Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Премьер Грузии назвал заявления украинских властей об открытии второго фронта печальными>>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, украина, киев, тбилиси, владимир зеленский, михаил саакашвили, единое национальное движение, бидзина иванишвили
Украина отозвала из Грузии временного поверенного из-за "непонимания реалий"
11:43 09.09.2024 (обновлено: 12:22 09.09.2024)
Как заявил глава МИД Украины, сегодня каждый посол страны должен действовать инициативно и своим примером показывать силу украинской дипломатии
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина из-за "полного непонимания реальности дипломатии" Киева.
Об этом новый глава МИД Украины написал накануне на своей странице в социальной сети Facebook* после встречи с послами и генеральными консулами Украины. Как отметил Сибига, он прекрасно знает, что такое работать послом и как сделать эту работу более эффективной.
"Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)", – заявил Сибига.
По его словам, сегодня каждый посол Украины должен быть "играющим игроком", который действует инициативно и своим примером показывает силу украинской дипломатии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Тбилиси в марте 2022 года. Спустя год с небольшим в июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом стало состояние экс-президента Грузии, осужденного Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.
Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.
Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.