https://sputnik-georgia.ru/20240220/premer-gruzii-nazval-zayavleniya-ukrainskikh-vlastey-ob-otkrytii-vtorogo-fronta-pechalnymi-286441005.html

Премьер Грузии назвал заявления украинских властей об открытии второго фронта печальными

Премьер Грузии назвал заявления украинских властей об открытии второго фронта печальными

Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T21:27+0400

2024-02-20T21:27+0400

2024-02-20T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Заявления официальных лиц правительства Украины об открытии Грузией второго фронта против России были очень печальными, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции после восьмого заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Премьер отметил, что Грузия поддерживает Украину политически и оказывает ей гуманитарную помощь. Что касается введения санкций в отношении России, то, по словам главы правительства, власти Грузии уже аргументировали свою позицию по этому вопросу. "Мы не вводим санкции, у нас для этого есть очень веские аргументы. В то же время Грузия не используется с целью обхода санкций. В будущем мы еще больше укрепим эту позицию. Позиция очень твердая", – заявил Кобахидзе. Грузию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины – Лукашенко >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Грузия и международные санкции В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Отношения Грузии и УкраиныИ так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобахидзе >>Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля уже 2023 года призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над экс-президентом Грузии и гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим в Грузии срок за должностные преступления, и передать его Украине. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, нато, антироссийские санкции, грузия - евросоюз, обострение ситуации вокруг украины, михаил саакашвили, владимир зеленский