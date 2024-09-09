https://sputnik-georgia.ru/20240909/uvolen-direktor-literaturnogo-muzeya--oskorbivshiy-chlenov-gruzinskoy-mechty-289822221.html

Уволен директор литературного музея, оскорбивший членов "Грузинской мечты"

Уволен директор литературного музея, оскорбивший членов "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Лаша Бакрадзе назвал членов правящей партии Грузии "попользованными лицами" 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T22:10+0400

2024-09-09T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Директор государственного музея грузинской литературы имени Георгия Леонидзе, оппозиционер Лаша Бакрадзе, который назвал членов правящей партии "Грузинская мечта" "попользованными лицами", уволен за дисциплинарный проступок, говорится в заявлении министерства культуры и спорта. На встрече с избирателями 3 сентября Бакрадзе сказал, что коалиция "Единство – Национальное движение" предлагает избирателям таких политиков, как глава "Нацдвижения" Тина Бокучава, член партии и личный представитель экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе и депутат Тамар Кордзая, а не "попользованных лиц", как у представителей "Грузинской мечты".Очевидно, что заявление, которое Бакрадзе сделал 3 сентября в парке Годзиашвили в Тбилиси, наносит вред как его репутации, так и репутации литературного музея. "Заявление Лаши Бакрадзе является посягательством на достоинство как адресатов этого заявления, так и любого представителя женского пола и выходит за рамки свободы выражения, является дискриминационным, и со стороны Лаши Бакрадзе это не первый случай", – говорится в заявлении.Там же отмечено, что во время профессиональных дискуссий Бакрадзе отличается сексистскими заявлениями в адрес неприемлемых для него женщин и пренебрежительным отношением, прикрытым интеллектуализмом. Оппозиционер назвал членов "Грузинской мечты" "попользованными" и получил жесткий ответ>>Пятого сентября Бакрадзе вызвали в министерство культуры и спорта и он в пояснительной записке написал, что использовал "неправильное слово".Бакрадзе был назначен на должность директора литературного музея в марте 2010 года на неопределенный срок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, тамар кордзая, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение