https://sputnik-georgia.ru/20240904/oppozitsioner-nazval-chlenov-gruzinskoy-mechty-popolzovannymi-i-poluchil-zhestkiy-otvet-289738186.html

Оппозиционер назвал членов "Грузинской мечты" "попользованными" и получил жесткий ответ

Оппозиционер назвал членов "Грузинской мечты" "попользованными" и получил жесткий ответ

Sputnik Грузия

Цилосани жестко ответила Бакрадзе и раскритиковала политиков, которых он привел в качестве примера для подражания 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T16:19+0400

2024-09-04T16:19+0400

2024-09-04T17:07+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани назвала литературоведа и историка, члена оппозиционного объединения бывшей партии власти "Единое национальное движение" Лашу Бакрадзе аморальным человеком за то, что он назвал ее однопартийцев "попользованными лицами".На встрече с избирателями Бакрадзе сказал, что коалиция "Единство – Национальное движение" предлагает избирателям таких политиков, как глава "Нацдвижения" Тина Бокучава, член партии и личный представитель экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе и депутат Тамар Кордзая, а не "попользованных лиц", как у представителей "Грузинской мечты".Бакрадзе она назвала наглядным представителем "красной интеллигенции", являющимся лучшим продолжателем тяжелых традиций большевиков."К сожалению, у него особо ничего не выходит, кроме как доносить, сдавать людей, объявлять отбросами и попользованными", - написала Цилосани.По ее словам, Бакрадзе, должно быть, изменяет память, и он далек от морали, раз уж приводит в пример Бокучава, Кордзая и Джапаридзе."Тина Бокучава, которая ходит от двери к двери на Западе для нанесения вреда Грузии, а в кармашке у сердца носит фотографию Миши, как коммунистического вождя, не может быть примером для грузин", - написала Цилосани. За войну 2008 года: власти времен Саакашвили привлекут к ответственности>>При этом она назвала "отдельной национальной драмой" то, что в деле против Саакашвили о растрате госсредств в период президентства, помимо прочего, упоминается подарок Тине Бокучава. Что касается Кордзая, то, по словам Цилосани, она проявила "удивительную политическую стойкость и очевидную мораль"."В 2012 году она (Кордзая - ред.) прошла в парламент с коалицией "Грузинская мечта" и электоральным ресурсом "Грузинской мечты". А позже, в 2020 году, по спискам "нацев", сначала доказывала, что сила в единстве, а на выборах 2024 года с единством позирует в рядах "нацев", - написала Цилосани. Говоря о Сопо Джапаридзе, депутат от "Грузинской мечты" напомнила о ее участии в проекте "Улыбающаяся Грузии", который подразумевал оказание бесплатной стоматологической помощи гражданам старше 50 лет.Оппозиция готовится к беспорядкам после выборов в Грузии – Кобахидзе>>Проект запустили незадолго до парламентских выборов 2012 года, которые команда Саакашвили проиграла."(Джапаридзе - ред.) вырвала старикам зубы и оставила их так, без зубов. Сейчас она, наверно, обещает такое же безумие", - добавила Цилосани. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, тамар кордзая, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024