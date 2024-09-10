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Борьба с наркотиками в Грузии: задержано 14 человек
Борьба с наркотиками в Грузии: задержано 14 человек
Sputnik Грузия
У задержанных изъяли героин, марихуану, метамфетамин, амфетамин и другие наркотики 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T20:00+0400
2024-09-10T20:00+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с наркопреступностью задержала в Тбилиси и трех регионах Грузии 14 человек, из которых 10 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Операции по задержанию проводились в столице Грузии, в Аджарской автономной республике и в регионе Кахети.Среди задержанных – граждане Грузии и иностранцы, чье гражданство не уточняется.По данным МВД, 10 человек, двое из которых были в прошлом судимы, задержаны по факту незаконной продажи наркотиков в крупном и особо крупном размере, незаконной продажи марихуаны, а также по факту подготовки и попытки продажи. Самому младшему из них – 24 года, а самому старшему – 50 лет. Оставшиеся четверо, двое из которых также были ранее судимы, задержаны по факту незаконного приобретения-хранения наркотических средств в крупном и особо крупном размере, психотропных веществ, марихуаны и незаконного выращивания растения, содержащего наркотическое вещество. Самому младшему из них – 24 года, а самому старшему – 43 года. Иностранцы попались в Грузии за наркопреступление>>В ходе личного обыска, обыска домов задержанных и указанных ими мест полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, тетрагидроканнабиол, марихуана, метамфетамин, амфетамин, метадон, бупренорфин и "альфа-ПВП" . Также в качестве вещдоков полиция изъяла деньги, вероятно, полученные от продажи наркотиков, скотч и электронные весы.В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики
Борьба с наркотиками в Грузии: задержано 14 человек
У задержанных изъяли героин, марихуану, метамфетамин, амфетамин и другие наркотики
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с наркопреступностью задержала в Тбилиси и трех регионах Грузии 14 человек, из которых 10 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД.
Операции по задержанию проводились в столице Грузии, в Аджарской автономной республике и в регионе Кахети.
До задержания полиция несколько раз произвела контрольную закупку наркотиков у подозреваемых и тайно осуществила аудио- и видеозапись.
Среди задержанных – граждане Грузии и иностранцы, чье гражданство не уточняется.
По данным МВД, 10 человек, двое из которых были в прошлом судимы, задержаны по факту незаконной продажи наркотиков в крупном и особо крупном размере, незаконной продажи марихуаны, а также по факту подготовки и попытки продажи.
Самому младшему из них – 24 года, а самому старшему – 50 лет.
Оставшиеся четверо, двое из которых также были ранее судимы, задержаны по факту незаконного приобретения-хранения наркотических средств в крупном и особо крупном размере, психотропных веществ, марихуаны и незаконного выращивания растения, содержащего наркотическое вещество.
Самому младшему из них – 24 года, а самому старшему – 43 года.
В ходе личного обыска, обыска домов задержанных и указанных ими мест полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, тетрагидроканнабиол, марихуана, метамфетамин, амфетамин, метадон, бупренорфин и "альфа-ПВП" .
Также в качестве вещдоков полиция изъяла деньги, вероятно, полученные от продажи наркотиков, скотч и электронные весы.
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.