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Хельсинкскую комиссию США обвинили во вмешательстве в дела Грузии

Хельсинкскую комиссию США обвинили во вмешательстве в дела Грузии

Sputnik Грузия

12 сентября в сенате США пройдут слушания по Грузии, где одним из спикеров будет глава грузинской неправительственной организации Эка Гигаури 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T15:50+0400

2024-09-10T15:50+0400

2024-09-10T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Заявление Хельсинкской комиссии являются грубым вмешательством во внутриполитические процессы Грузии, заявила первый заместитель председателя комитета по внешним связям парламента Мариам Лашхи. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Грузинский народ сталкивается с российским вмешательством и "эрозией" демократии, говорится в заявлении Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при Конгрессе США. Как отметили в Комиссии, на них лежит ответственность поддерживать грузинский народ и его выбор – свободное, демократическое будущее, являющееся частью евроатлантических институтов. Она выразила надежду, что в будущем представители западных структур воздержатся от подобных заявлений.В сенате США 12 сентября назначены слушания по Грузии. Комитет по международным отношениям рассмотрит принятые в Грузии законы, направленные против НПО. Одним из спикеров будет глава НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Чего хотят США и ЕС от Грузии – демократии или покорности?>>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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