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Чего хотят США и ЕС от Грузии – демократии или покорности?

Чего хотят США и ЕС от Грузии – демократии или покорности?

Sputnik Грузия

Евросоюз раскритиковал власти Грузии за принимаемые законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ* 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T13:20+0400

2024-09-06T13:20+0400

2024-09-06T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Критика Евросоюза из-за принимаемого в Грузии закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" говорит о том, что евроинтеграция зависит не от приверженности демократическим ценностям, а требует отказа от суверенитета и закрепления на законодательном уровне пропаганды ЛГБТ*, говорится в заявлении общественного движения "Единая нейтральная Грузия".Согласно принимаемым парламентом Грузии законопроектам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Одним из условий для принятия Грузии в Евросоюз является приведение к власти агентуры и, соответственно, отказ от суверенитета в пользу Брюсселя и Вашингтона. Вторым условием, как считают в организации, является способствование пропаганде ЛГБТ* и ее закрепление на законодательном уровне. Далее следует бесконтрольный прием мигрантов, их насильственная интеграция в этническое общество, что прямо создает опасность исчезновения идентичности нации.Последнее условие – покорные, порабощенные СМИ, с помощью которых населению промывают мозги для достижения целей Брюсселя и Вашингтона, сказано в заявлении. "Данные четыре условия являются самыми важными, а не ценности, которые публично декларировались до сих пор – демократия, права человека, верховенство закона, исправное и прозрачное функционирование государственных институтов, победа над коррупцией и т.д", - говорится в заявлении. ЕС осудил принятие в Грузии поправок о запрете пропаганды ЛГБТ* во втором чтении>>"Единая нейтральная Грузия" назвала полным фарсом разговоры о демократическом откате Грузии и сворачивании с евроатлантического курса. Доказательством этому является сделанное пресс-спикером верховного представителя Евросоюза Питером Стано заявление от имени Евросоюза. Там же сказано, что нынешняя бюрократия Евросоюза полностью подчиняется силам, реально управляемым США. Одним из их главных приоритетов является господство ЛГБТ*-идеологии. "Наше движение, а также власти и представителей общественности часто обвиняют в разжигании евроскептического настроя, а в действительности именно последнее заявление Питера Стано – это то, что усилит евроскептицизм в грузинском народе", - говорится в заявлении.В завершение "Единая нейтральная Грузия" заявила о необходимости спасения Грузии, ставшей заложником темы евроинтеграции.Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии принят во втором чтении>>Парламент Грузии 4 сентября во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране.Поправки предстоит принять и в третьем чтении.Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета.Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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