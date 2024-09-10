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Инвестиции в Грузию растут – новая статистика
Инвестиции в Грузию растут – новая статистика
Sputnik Грузия
Причиной роста называется увеличение показателей двух компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала и долговых обязательств 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T09:01+0400
2024-09-10T09:01+0400
2024-09-10T09:01+0400
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статистика
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2024 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года и составил 574,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Причиной роста называется увеличение показателей двух компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала и долговых обязательств. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно статистике, в апреле-июне 2024 года акционерный капитал составил 101 миллион долларов, на 35,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, во втором квартале они составили 21,9 миллиона доллара, в то время как в аналогичный период 2023 года кредит составил -48,8 миллиона долларов. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 8,9% и составили 451,3 миллиона долларов. Инвестиции также поступили из Азербайджана, Чехии, Нидерландов, США, Израиля, Австрии, Виргинских островов и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2024 года были финансовая и страховая деятельность, торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость и энергетика. Инвестиции также вкладывали в сферы искусства, отдыха и развлечений, транспорта, информации и коммуникаций, гостиниц и ресторанов, административной деятельности. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. С чем связан рост инвестиций в Грузию? >>В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился более чем на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Инвестиции в Грузию растут – новая статистика
Причиной роста называется увеличение показателей двух компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала и долговых обязательств
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2024 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года и составил 574,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Причиной роста называется увеличение показателей двух компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала и долговых обязательств.
Согласно статистике, в апреле-июне 2024 года акционерный капитал составил 101 миллион долларов, на 35,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, во втором квартале они составили 21,9 миллиона доллара, в то время как в аналогичный период 2023 года кредит составил -48,8 миллиона долларов.
Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 8,9% и составили 451,3 миллиона долларов.
Инвестиции в Грузию в апреле-июне 2024 года, тройка стран-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Великобритания
266,7
46,4
Япония
59,2
10,3
Мальта
37,9
6,6
Инвестиции также поступили из Азербайджана, Чехии, Нидерландов, США, Израиля, Австрии, Виргинских островов и других стран.
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2024 года были финансовая и страховая деятельность, торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость и энергетика.
Инвестиции в Грузию в апреле-июне 2024 года, тройка отраслей-лидеров
Отрасль
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Финансовая и страховая деятельность
78,7
39,1
Торговля
39,5
19,6
Обрабатывающая промышленность
38,8
19,3
Инвестиции также вкладывали в сферы искусства, отдыха и развлечений, транспорта, информации и коммуникаций, гостиниц и ресторанов, административной деятельности.
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился более чем на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.