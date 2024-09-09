https://sputnik-georgia.ru/20240909/s-chem-svyazan-rost-investitsiy-v-gruziyu-otvet-premera-289813932.html

С чем связан рост инвестиций в Грузию? Ответ премьера

С чем связан рост инвестиций в Грузию? Ответ премьера

Sputnik Грузия

За последние четыре года экономика страны выросла на 40 миллиардов лари, заявил Кобахидзе 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T13:40+0400

2024-09-09T13:40+0400

2024-09-09T13:53+0400

единое национальное движение

сакстат

ираклий кобахидзе

экономика

грузия

новости

безработица

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Рост иностранных инвестиций в Грузию – это заслуга правильной экономической политики правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2024 года, по предварительной оценке, вырос на 10,3%, по сравнению с апрелем-июнем 2023 года, и составил 574,3 миллиона долларов. По информации премьера, за последние четыре года экономика Грузии выросла на 40 миллиардов лари. "То есть если взять 2021, 2022, 2023, 2024 годы, то за эти четыре года наша экономика растет на 40 миллиардов лари. Это означает, что в 2024 году в бюджет поступит на 10 миллиардов лари больше, чем четыре года назад. Все это результат правильной экономической политики", – отметил он. Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер>>Кобахидзе отметил, что в результате роста экономики прогресс достигнут и в плане сокращения безработицы и бедности в стране. По его словам, в Грузии в 2012 году 1,2 миллиона человек жили за чертой бедности, в то время как бывшая правящая партия "Единое национальное движение", будучи у власти, хвасталась своей экономической политикой. Сегодня же эта цифра составляет 440 тысяч человек. Число неимущих семей в Грузии растет>>По статистике, уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%. За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. Говоря об успехах развития грузинской экономики, премьер также отметил важность сохранения мира и стабильности. Кобахидзе отметил, что у правительства еще более амбициозные задачи дальнейшего развития экономики, которые будут представлены общественности во время презентации предвыборной программы. В Грузии ожидается двузначный рост экономики – эксперт>>Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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единое национальное движение, сакстат, ираклий кобахидзе, экономика, грузия, новости, безработица