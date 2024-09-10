https://sputnik-georgia.ru/20240910/kaladze-ne-protiv-rossiyskikh-kompaniy-na-rynke-gruzii-no-pri-opredelennykh-usloviyakh-289835163.html

Каладзе не против российских компаний на рынке Грузии, но при определенных условиях

Каладзе не против российских компаний на рынке Грузии, но при определенных условиях

Sputnik Грузия

Каладзе отметил, что Грузия не присоединилась к санкциям в отношении России и открыта для бизнеса 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T20:48+0400

2024-09-10T20:48+0400

2024-09-10T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Любая компания, в том числе российская, не находящаяся под санкциями, может зайти в страну и вести бизнес, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Российский маркетплейс Ozon ("Озон") объявил о начале продаж в Грузии. Жители смогут получать свои заказы рядом с домом, в пунктах выдачи партнеров компании – на первом этапе доставка будет занимать 14 дней. По его словам, стратегические объекты в стране были проданы российским компаниям много лет назад. Он также отметил, что Грузия не присоединилась к санкциям в отношении России и открыта для бизнеса. "Мы, конечно, не присоединились к санкциям и абсолютно открыто заявили об этом. Двери Грузии открыты как для туристов, так и для бизнеса", - заявил Каладзе. Российский маркетплейс Ozon запустил продажи в Грузии >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Между тем уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически и представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, политика, новости, каха каладзе, грузино-российские отношения