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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T11:48+0400

2024-09-10T11:48+0400

2024-09-10T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июле 2024 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 202,32 миллиона лари (0,35%) и на 1 августа текущего года составил 57,14 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 420,9 миллиона лари (1,34%), а в иностранной валюте снизился на 623,23 миллиона лари (2,41%).На конец июля 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 9,37 миллиарда лари, что на 0,12% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,18 миллиарда лари, что на 2,27% меньше, чем в предыдущем месяце.За июль объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,77%, или 227,9 миллиона лари, и на 1 августа текущего года составил 29,74 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 55,76%, что на 0,93 процентного пункта больше данных на 1 июля 2024 года.По данным на конец мая, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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