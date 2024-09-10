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Саньоль: сборной Грузии придется играть в сложных условиях против Албании

Саньоль: сборной Грузии придется играть в сложных условиях против Албании

Sputnik Грузия

Два года назад Грузия завершила товарищеский матч против Албании вничью и хорошо изучила соперника, сказал главный тренер сборной Грузии 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T14:54+0400

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2024-09-10T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сборная Албании – сильный соперник, и, учитывая поддержку трибун в Тиране, Грузии предстоит играть в сложных условиях, заявил главный тренер национальной команды Вилли Саньоль журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Сборная Грузии 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Матч первого тура грузинская команда уверенно выиграла дома у Чехии (4:1). За сборную Грузии отличились Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Гегоргий Микаутадзе и Георгий Кочорашвили. По его словам, два года назад Грузия завершила товарищеский матч против Албании вничью (0:0) и хорошо изучила соперника. "Мы постараемся показать такой футбол и сыграть с такой концентрацией, как нам это удалось со сборной Чехии в Тбилиси", – сказал Саньоль. По словам главного тренера, несмотря на победу, нельзя сказать, что матч против Чехии был легким. По его словам, Албания очень хорошо выступила в матче против Украины, и когда команда побеждает, ее гораздо легче оценивать. "Думаю, между нами и сборной Албании есть много общего", – сказал Саньоль. Футболисты сборной Грузии рассказали о настрое в команде перед матчем с Албанией>>Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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