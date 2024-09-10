https://sputnik-georgia.ru/20240910/sbornaya-gruzii-posle-ubeditelnoy-pobedy-nad-chekhiey-sygraet-s-albaniey--prevyu-matcha-289823796.html

Сборная Грузии после убедительной победы над Чехией сыграет с Албанией – превью матча

Сборная Грузии после убедительной победы над Чехией сыграет с Албанией – превью матча

Sputnik Грузия

Сборная Грузии 10 сентября в 22:45 (тбс) проведет свой второй матч в рамках Лиги наций УЕФА, на этот раз на выезде, в соперниках – сборная Албании 10.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. После грандиозной победы над сборной Чехии 4:1, грузины отправляются в Тирану, чтобы продолжить свой успех. Команда сейчас находится в прекрасной форме, демонстрирует яркий футбол, видна "химия" между игроками. Перед встречей с Албанией главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию на "Эйр Албания Арене" и рассказал о подготовке команды к предстоящей встрече. По его словам, два года назад сборная Грузии завершила товарищеский матч с Албанией вничью (0:0). "Мы постараемся показать командный футбол и сыграть так же сосредоточенно, как нам это удалось со сборной Чехии в Тбилиси. Несмотря на счет, я не могу сказать, что у нас был легкий матч с Чехией, просто наши футболисты показали лучшую игру в тот день. Нам предстоит провести второй поединок за короткий промежуток времени, у нас был один выходной, но мы постараемся подготовиться как можно лучше," – отметил Саньоль.Сборная Грузии шокировала сборную Чехии – послесловие к матчу >>Что касается соперника, то сборная Албании неожиданно для многих в 1 туре Лиги Наций обыграла сборную Украины со счетом 1:2, причем проигрывая по ходу встречи. На кого стоит обратить внимание? Одна из главных звезд сборной – полузащитник миланского Интера Кристьян Аслани, так же важным игроком является полузащитник Рейнджерс Недим Байрами. Ожидаем тяжелый матч для сборной Грузии против неуступчивых албанцев, но шансы на положительный результат велики. Грузинские футболисты верят в себя, в своих партнеров, а мы всей страной верим в них, главное – поймать этот настрой с первых минут и не отпускать!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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