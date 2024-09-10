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ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов

ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов

Sputnik Грузия

Некоторые политические субъекты вместо проведения избирательного процесса в спокойной и профессиональной обстановке, снова предпочли путь дискредитации... 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T23:15+0400

2024-09-10T23:15+0400

2024-09-10T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия заявила о дискредитации избирательного процесса со стороны нескольких партий при помощи массовых жалоб при формировании избирательных комиссий. Окружные избирательные комиссии 7 сентября приступили к избранию председателей и членов участковых комиссий к парламентским выборам — всего должны избрать 15 150 членов ЦИК и 9 090 руководящих лиц комиссий. По ее словам, 9 сентября в Центральную избирательную комиссию поступило 15 жалоб, которые отличаются друг от друга только названием и подписями руководящих лиц. "Понятно, что целью такого организованного обжалования, с одной стороны, является продолжение лишенных всяческих оснований разговоров о предвзятости избранных членов избирательных комиссией, о чем избирательная администрация сообщила заранее обществу, а с другой стороны, путем искусственного увеличения числа исков навредить избирательному процессу и подорвать доверие к выборам", - заявила Иоселиани, отметив что ЦИК в соответствии с законодательством рассмотрит все жалобы. По ее словам, действия похожи на тактику, использованную оппозицией в 2020 году во время парламентских выборов, которая подразумевала нанесение вреда избирательному процессу с использованием процедурных средств. Язык ненависти ухудшает предвыборную среду в Грузии – ЦИК >>Перед формированием комиссий пресс-спикер ЦИК обратилась к партиям с просьбой не дискредитировать процесс формирования комиссий и не стигматизировать будущих их членов. Иоселиани перед началом процесса избрания призвала наблюдателей проследить за деятельностью избранных лиц и только после, т. е. уже по решениям и действиям, судить о каждом из членов администрации Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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