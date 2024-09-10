https://sputnik-georgia.ru/20240910/tsik-gruzii-zayavil-o-diskreditatsii-protsessa-vyborov-289839504.html
ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов
ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов
Sputnik Грузия
Некоторые политические субъекты вместо проведения избирательного процесса в спокойной и профессиональной обстановке, снова предпочли путь дискредитации... 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T23:15+0400
2024-09-10T23:15+0400
2024-09-10T23:29+0400
политика
грузия
новости
цик грузии
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124378_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_531f1b663521aea0f2c39fa398363275.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия заявила о дискредитации избирательного процесса со стороны нескольких партий при помощи массовых жалоб при формировании избирательных комиссий. Окружные избирательные комиссии 7 сентября приступили к избранию председателей и членов участковых комиссий к парламентским выборам — всего должны избрать 15 150 членов ЦИК и 9 090 руководящих лиц комиссий. По ее словам, 9 сентября в Центральную избирательную комиссию поступило 15 жалоб, которые отличаются друг от друга только названием и подписями руководящих лиц. "Понятно, что целью такого организованного обжалования, с одной стороны, является продолжение лишенных всяческих оснований разговоров о предвзятости избранных членов избирательных комиссией, о чем избирательная администрация сообщила заранее обществу, а с другой стороны, путем искусственного увеличения числа исков навредить избирательному процессу и подорвать доверие к выборам", - заявила Иоселиани, отметив что ЦИК в соответствии с законодательством рассмотрит все жалобы. По ее словам, действия похожи на тактику, использованную оппозицией в 2020 году во время парламентских выборов, которая подразумевала нанесение вреда избирательному процессу с использованием процедурных средств. Язык ненависти ухудшает предвыборную среду в Грузии – ЦИК >>Перед формированием комиссий пресс-спикер ЦИК обратилась к партиям с просьбой не дискредитировать процесс формирования комиссий и не стигматизировать будущих их членов. Иоселиани перед началом процесса избрания призвала наблюдателей проследить за деятельностью избранных лиц и только после, т. е. уже по решениям и действиям, судить о каждом из членов администрации Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124378_68:0:1207:854_1920x0_80_0_0_28a2f96d5527a4164bf7fb3a366233ee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
ЦИК Грузии заявил о дискредитации процесса выборов
23:15 10.09.2024 (обновлено: 23:29 10.09.2024)
Некоторые политические субъекты вместо проведения избирательного процесса в спокойной и профессиональной обстановке, снова предпочли путь дискредитации, заявила представитель ЦИК
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия заявила о дискредитации избирательного процесса со стороны нескольких партий при помощи массовых жалоб при формировании избирательных комиссий.
Окружные избирательные комиссии 7 сентября приступили к избранию председателей и членов участковых комиссий к парламентским выборам — всего должны избрать 15 150 членов ЦИК и 9 090 руководящих лиц комиссий.
"К сожалению, некоторые политические субъекты, вместо проведения избирательного процесса в спокойной и профессиональной обстановке, снова предпочли путь дискредитации и в который раз своей мишенью выбрали избирательную администрацию, так как избирательная администрация сделала и будет делать в будущем все, чтобы 26 октября выборы были администрированы в соответствии с лучшими международными стандартами", - заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
По ее словам, 9 сентября в Центральную избирательную комиссию поступило 15 жалоб, которые отличаются друг от друга только названием и подписями руководящих лиц.
"Понятно, что целью такого организованного обжалования, с одной стороны, является продолжение лишенных всяческих оснований разговоров о предвзятости избранных членов избирательных комиссией, о чем избирательная администрация сообщила заранее обществу, а с другой стороны, путем искусственного увеличения числа исков навредить избирательному процессу и подорвать доверие к выборам", - заявила Иоселиани, отметив что ЦИК в соответствии с законодательством рассмотрит все жалобы.
По ее словам, действия похожи на тактику, использованную оппозицией в 2020 году во время парламентских выборов, которая подразумевала нанесение вреда избирательному процессу с использованием процедурных средств.
Перед формированием комиссий пресс-спикер ЦИК обратилась к партиям с просьбой не дискредитировать процесс формирования комиссий и не стигматизировать будущих их членов. Иоселиани перед началом процесса избрания призвала наблюдателей проследить за деятельностью избранных лиц и только после, т. е. уже по решениям и действиям, судить о каждом из членов администрации
Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.