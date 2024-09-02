https://sputnik-georgia.ru/20240902/yazyk-nenavisti-ukhudshaet-predvybornuyu-sredu-v-gruzii--tsik-289693968.html

Язык ненависти ухудшает предвыборную среду в Грузии – ЦИК

Язык ненависти ухудшает предвыборную среду в Грузии – ЦИК

Sputnik Грузия

Отмечается особая роль СМИ в освещении предвыборных кампаний, которые должны критически реагировать на факты использования языка ненависти 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T22:00+0400

2024-09-02T22:00+0400

2024-09-02T22:00+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Язык ненависти и нападения на вовлеченных в избирательный процесс лиц ухудшают предвыборную среду в Грузии, говорится в совместном заявлении Народного защитника и Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 августа подписала распоряжение о назначении парламентских выборов в стране на 26 октября. Согласно Конституции Грузии, парламентские выборы проходят в последнюю субботу октября в год истечения полномочий действующего парламента. Президент назначает выборы за 60 дней до дня голосования. В избирательный период со стороны избирательных субъектов было замечено активное поощрение дискриминации людей по различным признакам и использование языка ненависти, отмечается в сообщении."В прошлые годы объектами таких нападений неоднократно становились представители и члены избирательных комиссий. При этом политические дебаты характеризуются оскорбительными заявлениями участников в адрес друг друга", – говорится в информации. Как отмечено в заявлении, особенно заметно сексистское отношение к женщинам, вовлеченным в политическую жизнь страны, которое зачастую используется в качестве инструмента политической борьбы против них. Более того, исправной деятельности администрации, наряду с беспрепятственным проведением избирательных процессов, придается решающее значение в формировании высокого общественного доверия, что, в свою очередь, крайне необходимо для демократического развития страны. "Учитывая масштабное внедрение электронных технологий, а также незаменимую роль избирательной администрации в целом, при содействии всех сторон администрации должна быть предоставлена возможность в полной мере исполнять возложенные на нее обязанности в мирной среде, свободной от языка ненависти", – говорится в сообщении. ЦИК Грузии завершил регистрацию партий для участия в выборах 26 октября>>Как отметил народный защитник и представители ЦИК, лидерам/представителям партий, соответствующим кандидатам и их сторонникам, а также политикам необходимо проявить высокую политическую и гражданскую ответственность и содействовать проведению плюралистической, свободной от насилия и языка ненависти избирательной кампании. Отмечается также особая роль СМИ с точки зрения контроля за свободным и справедливым проведением предвыборной кампании."Будет важно, чтобы представители СМИ во время освещения избирательных кампаний давали соответствующее разъяснение в случае использования языка ненависти и критически реагировали на подобные факты", – говорится в сообщении. Как отмечено в заявлении, предотвращение использования языка ненависти необходимо для обеспечения избирательной целостности и сохранения здоровой избирательной среды. "Это, в свою очередь, является гарантией справедливости, широкого участия, проведения конструктивной политической дискуссии и защиты прав человека", – говорится в совместном заявлении. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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