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Метро в Тбилиси будет работать до поздней ночи из-за матча Грузия-Албания
Метро в Тбилиси будет работать до поздней ночи из-за матча Грузия-Албания
Sputnik Грузия
Матч будет транслироваться на большом экране на площади Республики в центре столицы Грузии 10.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Метро и часть муниципальных автобусов в Тбилиси будут работать до поздней ночи, до 02:00, в связи с матчем между сборными Грузии и Албании по футболу в рамках второго тура Лиги наций УЕФА, сообщили в пресс-службе мэрии города. Сборная Грузии 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании в Тиране. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу. До двух часов ночи будут курсировать автобусы №301, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 364, 388, 391 и 397. Сборная Грузии после убедительной победы над Чехией сыграет с Албанией – превью матча >>Параллельно в это же время сборные Украины и Чехии сыграют в Праге. После первого тура у обеих команд ни одного очка. Возглавляет квартет первой группы дивизиона B сборная Грузии. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: 10 сентября, Албания–Грузия 11 октября, Украина–Грузия 14 октября, Грузия–Албания 16 ноября, Грузия–Украина 19 ноября, Чехия–Грузия. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, албания, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, мэрия тбилиси
грузия, новости, спорт, албания, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, мэрия тбилиси
Метро в Тбилиси будет работать до поздней ночи из-за матча Грузия-Албания
15:18 10.09.2024 (обновлено: 17:03 10.09.2024)
Матч будет транслироваться на большом экране на площади Республики в центре столицы Грузии
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Метро и часть муниципальных автобусов в Тбилиси будут работать до поздней ночи, до 02:00, в связи с матчем между сборными Грузии и Албании по футболу в рамках второго тура Лиги наций УЕФА, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Сборная Грузии 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании в Тиране. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу.
До двух часов ночи будут курсировать автобусы №301, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 364, 388, 391 и 397.
Параллельно в это же время сборные Украины и Чехии сыграют в Праге. После первого тура у обеих команд ни одного очка. Возглавляет квартет первой группы дивизиона B сборная Грузии.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
10 сентября, Албания–Грузия
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.